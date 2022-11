Kabar Bahagia, Jess No Limit dan Sisca Kohl Ternyata Sudah Menikah, Diumumkan Sendiri oleh Sisca

Sisca Kohl tengah berbahagia dilamar oleh sang kekasih, Jess No Limit. Melalui kanal YouTube miliknya, Sisca Kohl mengatakan sudah menjadi istri Jess No Limit atau Tobias Justin.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar bahagia diumumkan konten kreator di TikTok, Sisca Kohl yang memiliki nama asli Fransisca Fortunata.

Melalui kanal YouTube miliknya, Sisca Kohl mengatakan sudah menjadi istri Jess No Limit atau Tobias Justin.

Belum diketahui kapan pernikahan mereka dilaksanakan meski santer beredar kabar kalau keduanya menikah akhir Oktober 2022.

"Ini vlognya mungkin namanya a day out with my hubby atau shopping with my husband," kata Sisca Kohl

Meski sudah terang-terangan memanggil Jess No Limit dengan sebutan suami, konten kreator TikTok tersebut belum bisa memberikan detail terkait pernikahannya.

Sisca kemudian menjelaskan alasan menunda mengumumkan kabar bahagia itu.

Jess No Limit dan Sisca Kohl pergi nge-date ke Ancol. (Kanal YouTube Jess No Limit)

Rupanya baik foto dan video pernikahan mereka masih dalam tahap editing.

"Maaf belum spill foto dan video nikah, karena belum diedit. Footage-nya banyak banget," ucap Sisca, dikutip dari TribunSumsel.com.

Sebelumnya memang sempat beredar kabar bahwa Sisca Kohl dan Jess No Limit menikah pada akhir Oktober lalu.

Momen Jess No Limit Melamar Sisca Kohl

Sebelum itu, Jess No Limit terlebih dahulu melamar Sisca Kohl.

Terlihat begitu romantis ketika kala itu Jess No Limit berlutut di hadapan Sisca Kohl sambil memberikan kotak berisi cincin.

Demi melamar Sisca Kohl, pria bernama asli Tobias Justin ini rela menyiapkan cincin spesial.

Tak main-main, usahanya untuk mendapatkan cincin tersebut hingga terbang ke Singapura.