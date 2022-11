Reaksi Anak Nia Ramadhani Saat Diberi Penjelasan Orang Taunya Tersandung Narkoba, Lari ke Kakeknya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Artis Nia Ramadhani mengungkap reaksi anak-anaknya saat dia dan Ardi Bakrie terjerat kasus narkoba sehingga harus mendekam di sel.

Anak sulung keduanya, Mikhayla Zalindra Bakrie atau Mikha, kesal karena dilarang melihat YouTube.

Dia dan kedua adiknya sempat berpikir bahwa Ardi dan Nia sedang berlibur tanpa mereka.

Sampai akhirnya Mikha bertemu dengan Nia dan Ardi di tempat rehabilitasi dan mendapat penjelasan di sana.

"Waktu itu dia datang ke tempat rehab, dia datang sama mertua aku juga, aku minta maaf, aku jelasin," kata Nia dikutip dari YouTube Merry Riana.

"'Mama lagi menjalankan konsekuensi dari perbuatan mama, mama melakukan kesalahan'," ucap Nia menirukan ucapannya pada Mikha saat itu.

Baca juga: Cuplikan Adegan Nia Ramadhani di Sinetron Bawang Merah Trending Twitter, Jadi Meme Lagu Rihanna

Mikha awalnya bingung dengan penjelasan Nia, tapi kemudian Nia berusaha menjelaskan dengan mudah sesuai usia Mikha.

"'Kesalahan apa Ma?' I do drugs, 'What is drugs?' Poison, ya lebih mudahnya lah. Mama lagi menjalani konsekuensinya dan mama akan belajar," ujar Nia.

Nia juga meminta maaf pada putrinya dan berjanji akan menebusnya untuk menjadi ibu yang membanggakan bagi Mikha setelah selesai menjalani rehabilitasi.

"Mudah-mudahan kakak, walaupun nanti denger-denger di luar kakak malu, mama minta maaf, tapi nanti setelah di sini mama janji mama bisa bikin kakak bangga lagi," tutur Nia.

Mendengar ucapan Nia, Mikha menangis dan memeluknya kemudian berlari ke arah kakeknya, Aburizal Bakrie.

"Dari situ terus dia nangis, terus dia peluk, terus dia lari ke atoknya, papanya Ardi," ucap Nia.

Baca juga: Terpisah dengan Anak Usai Ditangkap Pakai Sabu, Nia Ramadhani Ungkap Sosok Berjasa Urus Buah Hatinya

"'Atok, mama sama papa emang salah, tapi Atok enggak boleh marahin ya, mereka sudah tahu kok mereka salah dan mereka mau memperbaiki itu,'" lanjutnya menirukan ucapan Mikha.

Nia mengaku terkejut saat mendengar ucapan putrinya kepada mertuanya itu.