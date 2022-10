Mau Nonton Kickfest XIV Bandung? Simak Cara Tukarkan Tiket E-Voucher Disini

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG- Kickfest XIV Bandung 2022 akan segera dilaksanakan pada 4 – 6 November 2022 di Lapangan PPI, Pussenif. Kickfest merupakan pameran clothing yang sudah berjalan 14 tahun lamanya

Kickfest XIV Bandung merupakan pameran clothing anak negeri, yang diikuti oleh brand-brand clothing lokal dari Bandung, Jakarta, Malang, Yogya, Solo, Surabaya dan kota lainnya di Indonesia.

Pameran clothing ini biasanya menampilkan band indie dan nasional Indonesia.

Dilansir dari Loket.com sebagai aplikasi penjual tiket secara online menuliskan bahwa tiket pre sale yang dijual seharga Rp 25.000 sudah terjual habis.

"Tiket presale telah berakhir sejak 30 Oktober 2022. Tiket berlaku untuk satu kali masuk mulai pukul 11.00 – 22.00 WIB. Sementara khusus Jumat dapat digunakan mulai pk 13.00 WIB, " tulisnya di website Loket.com.

Syarat dan ketentuan untuk datang ke acara Kickfest XIV Bandung ini adalah pengunjung wajib menunjukkan barcode pada E- Voucher yang dikirimkan ke email yang terdaftar pada aplikasi penjualan tiket online yang digunakan.

Barcode ini nantinya digunakan untuk verifikasi masuk ke area pameran.

"E-ticket bukan merupakan tiket terusan. E-ticket yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan dalam bentuk apapun.

E-ticket tidak dapat digandakan dan tidak perlu dicetak, " tulisnya.

Panitia Penyelenggara berhak menolak E-ticket yang dianggap mencurigakan (pemalsuan/penggandaan).

Panitia Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kehilangan E-ticket ini.

Dalam Instagram @kickfestid, cukup banyak komentar yang mempertanyakan akan tiket yang sudah ga bisa terjual.

"Tiket juga bisa dibeli on the spot," tulisnya pada komentar instagram.

Gelaran Kickfest memang selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang, karena selain menampilkan berbagai fesyen brand lokal juga menghadirkan line up musisi yang keren.

Untuk Kickfest XIV Bandung line up musisinya adalah JKT 48, Raisa, Ronin, Taring, Under The Big Bright Yellow Sun (UTBBYS) , Burgerkill, Hydro Koplo, Rumah Sakit, The Panturas, Feel Koplo, dan masih banyak lagi.