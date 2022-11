Ekspansi Pembiayaan Haji Khusus, Bank Muamalat Gandeng NRA Group

Gani Kurniawan

Direktur Bisnis Ritel PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Purnomo B. Soetadi (ketiga dari kiri), Head of Distribution & Network Agung Prambudi (kiri) dan Head of Consumer Financing Business Astri Piesca Rini (kedua dari kiri) bersama Direktur Operasional NRA Group Andi Bachtiar Gani (ketiga dari kanan), Direktur Marketing Indah Jamhari (kedua dari kanan), dan Direktur Produksi Jumiati Sunduseng melakukan seremoni peresmian kerja sama produk pembiayaan Prohajj Plus di eL Hotel Royale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (31/10/2022). Prohajj Plus merupakan layanan pembiayaan pengurusan haji khusus dari Bank Muamalat yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftar haji lebih cepat. Saat ini, Bank Muamalat menguasai 42 persen pangsa pasar haji plus di Indonesia.