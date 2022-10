Prabowo Subianto Singgung Rivalitas dengan Jokowi di Dua Pemilu saat Hadiri Wisuda UK

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID. BANDUNG - Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, hadir dalam kegiatan kelulusan atau wisuda Universitas Kebangsaan di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Minggu (30/10/2022).

Prabowo dalam sambutannya di hadapan para wisudawan menyampaikan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangatlah dihormati dan disegani di kawasan Asia, Timur Tengah, dan dunia Islam.

Hal itu dia rasakan langsung ketika berkeliling mendapat tugas dari Presiden ke berbagai negara sebagai Menteri Pertahanan.

"Negara-negara dunia Islam di Timur Tengah sana hampir semua melihat Indonesia selain berpenduduk muslim terbesar ternyata paling damai dan rukun."

"Bahkan sepulang saya dari Washington DC, mereka mengatakan 'You are the third world largest democracy in the world'," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Prabowo, orang luar bahkan terheran-heran.

Mereka menanyakan kepadanya mengapa dua kali dia bersaing dengan Jokowi sebagai rival tapi kini justru bersatu dan bekerja sama.

"Ya, mereka banyak tanya bagaimana bisa seperti itu."

"Saya bilang, ya, itulah ciri khas bangsa Indonesia dan menjadi jiwa kami," katanya.

Prabowo juga berharap kepada ratusan wisudawan yang mengikuti acara wisuda Universitas Kebangsaan ini untuk dapat memberikan kontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat sampai pada akhirnya bisa mengharumkan bangsa dan negara.

"Ya, kami tentunya gembira melihat ada wisudawan baru ini."

"Saya berharap mereka dapat tampil dengan baik di masyarakat dan mengabdi," ujarnya. (*)