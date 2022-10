Inilah Fakta Menarik Pemain Muda Persib Bandung Ridwan Ansori, Ternyata Punya Bakat Terpendam

TRIBUNJABAR.ID - Inilah fakta menarik striker muda Persib Bandung Ridwan Ansori.

Pemain muda Persib Bandung, Ridwan Ansori ternyata memiliki bakat yang tidak disangka.

Lihai bermain di lapangan, baru-baru ini terungkap Ridwan Ansori memiliki suara yang merdu.

Hal itu terungkap melalui tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Persib, Minggu (30/10/2022).

Dalam video tersebut, Ridwan Ansori diberikan sejumlah pertanyaan.

Dari mulai dunia sepak bola hingga seputar kehidupan pribadinya.

Hingga pada momen ia ditanya terkait musik yang disukainya.

Tim Persib pun menantang striker muda Persib Bandung itu untuk menyanyi.

Mulanya, Ridwan Ansori terlihat malu-malu saat akan bernyanyi.

Namun, ia pada akhirnya bernyanyi sedikit.

Ia menyanyikan lagu milik New Hope Club yang berjudul Know Me To Well.

Tidak disangka, suara Ridwan Ansori pun begitu terdengar merdu.

Momen tersebut langsung dibanjiri komentar bobotoh.

Selain memuji bakat terpendam Ridwan Ansori, bobotoh berharap pemain muda Persib itu mendapatkan menit bermain ke depannya.