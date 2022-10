Hasil Liga Inggris Brighton vs Chelsea 4-1, Graham Potter Main Terlalu Menyerang

TRIBUNJABAR.ID, BRIGHTON - Berikut ini hasil liga inggris tadi malam antara Brighton vs Chelsea. The Blues Chelsea dibantai Brighton 4-1 di lanjutan Liga Inggris di Stadion The American Express, Sabtu (29/10/2022) malam waktu Indonesia.

Kekalahan telak Chelsea ini menjadi kekalahan perdana mereka dalam delapan pertandingan terakhir.

Tragisnya bagi Pelatih Chelsea Graham Potter, timnya dikalahkan klub yang sebelumnya dia latih.

Di pertandingan itu, empat gol Brighton disumbangkan Leandro Trossard (4’), 2 gol bunuh diri dari Loftus-Cheek (14’) dan Chalobah (42’) serta Pascal Gross (90+2’).

Sedangkan gol hiburan Chelsea diciptakan oleh Kai Havertz pada menit (48’).

Dibantai mantan klubnya, Graham Potter puji setinggi langit penampilan Brighton.

Pelatih Chelsea Graham Potter saat memimpin timnya mengalahkan AC Milan di Liga Champions, Kamis (6/10/2022) dini hari WIB. (UEFA.com)

Alih-alih kecewa dengan kekalahan timnya, Chelsea, Graham Potter terlihat ikut senang dengan hasil positif yang diraih Brighton dalam pekan ke-14 Liga Inggris itu.

Dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan, Graham Potter banyak ditanya soal kenangannya bersama Brighton, tim yang sempat ia tukangi selama beberapa musim.

“Saya tidak punya apa-apa untuk meminta maaf atau menyesal. Saya melakukan pekerjaan dengan baik. Anda dapat melihat tim adalah tim yang bagus," kata Potter dilansir Telegraph.

Baca juga: Hasil Liga Inggris Liverpool vs Leeds United, The Reds Kalah di Kandang, Kini Terpaku di Urutan 9

"Saya mengambil alih ketika mereka (Brighton) berada di urutan keempat dari bawah di Liga Premier dan mungkin tim terburuk ketiga."

"Ada banyak uang yang dikumpulkan dalam hal penjualan pemain dan banyak pemain bagus di lapangan."

"Saya berharap untuk mereka, manajer pengganti saya (De Zerbi) melakukan pekerjaan dengan baik dan itu brilian untuk mereka.”

Juru taktik berusia 47 tahun itu berpendapat bahwa kekalahan Chelsea bukanlah karena performa tim yang buruk.

Namun, kesalahannya perihal bermain terlalu terbuka dan menciptakan terlalu banyak ruang untuk Brighton agar mencetak gol.