Damaikan Generasi Boomers dan Gen Z, KFC Hadirkan Kampanye “Pour it All Out”, Baca Suratnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Budaya berkumpul bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi menjadi hal yang disukai generasi boomers, milenial, dan gen Z.

Namun, lintas generasi ini biasanya dikenal sulit bersatu. Apalagi generasi boomers pun terkadang membuat video pendek yang mempertanyakan tingkah gen Z.

Generasi boomers lahir pada tahun 60-an sedangkan gen Z lahir pada tahun 1997.

Adanya perbedaan usia yang jauh ini membuat dua generasi ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Chief Executive Officer PT Fast Food Indonesia, Tbk, Eric Leong, mengatakan, dalam memperingati Sumpah Pemuda 2022, KFC Coffee menggelar kampanye bertajuk ‘Pour it All Out atau Obrolin Semua’ yang mengandaikan dua generasi yang selama ini dikenal paling berjarak: boomers dan gen Z, saling memaafkan dan berdamai.

“Kita melihat bagaimana dua generasi ini sering bergesekan dari waktu ke waktu, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Kami pikir permasalahannya ada di tidak saling paham di antara mereka," ujar Eric secara virtual, Jumat (28/10/2022).

Dia mengatakan, di situasi seperti ini kehadiran kopi selalu bisa menjadi penengah dan dapat ditemui di berbagai lokasi.

Surat dari boomers kepada gen Z dalam kampanye perdamaian KFC. (Istimewa)

Satu di antaranya adalah tempat kopi di makanan cepat saji seperti KFC Coffee.

Dalam kampanye ‘Pour it All Out/Obrolin Semua’ KFC pun menghadirkan konten audio kampanyenya.

"Ada dua versi audio yaitu pembacaan atas surat dari gen Z untuk boomers dan surat dari Boomers untuk gen Z," katanya.

Selain audio, KFC Coffee juga mengamplifikasi kampanye ini lewat materi cetak yang merupakan transkripsi dari format audio ke format teks dan dipasang di beberapa gerai, media luar ruang, hingga video digital.

“Momen ini menjadi waktu yang tempat untuk menginisiasi kampanye ini. Karena kita tahu, setiap generasi pernah muda dan setuju untuk selalu bersatu demi Indonesia," kata dia.

Uniknya dalam surat dari generasi boomers kepada gen Z yaitu membahas soal kebingungan mereka akan istilah yang sulit dimengerti seperti LOL, Yolo, Asap, atau lmao.

Sementara itu surat dari gen Z untuk boomers meminta maaf akan selalu menganggap kuno dan sering kali salah menggunakan emoticon dalam aplikasi. (*)