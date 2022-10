Lezatnya Kuliner di Bandung, Sajian Hotpot Hadirkan Sensasi Hangat Sambil Menikmati Cuaca Dingin

Menikmati sajian hotpot dan barbeque diatas panci panas kompor portable menjadi salah satu sensasi baru dalam berwisata kuliner, seperti di Saycuan Jalan Ciumbuleuit No 106A, Kota Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Menikmati sajian hotpot dan barbeque di atas panci panas kompor portable menjadi salah satu sensasi baru dalam berwisata kuliner di Bandung.

Salah satu tempat kuliner yang bisa Anda kunjungi adalah Saycuan yang baru saja buka di Jalan Ciumbuleuit no 106A.

Di Saycuan, Anda bisa menikmati hotpot yang memiliki enam varian rasa kuah berbeda seperti Szechuan red mala soup, Szechuan green mala soup, Hokkaido cheese soup, Chicken mushroom soup, Chicken collagen soup, dan Truffle collagen soup.

Head of Marketing Saycuan, Jessica Lijanto mengatakan pelanggan bisa memilih dua paket cuan dan super cuan.

"Paket cuan dibanderol dengan harga Rp 160.000++ dan paket gengsi Rp 218.000++ selama 90 menit, " kata Jessica saat ditemui di Saycuan, Kamis malam (27/10/2022).

Untuk pilihan hotpotnya Anda bisa memilih berbagai isian seperti crab wontoon, cheesy chicken meatballs, volcano meatballs dan masih banyak lagi.

Ada juga pilihan daging iris seperti wagyu Karibia, aus sirloin, beef cube roll, dan us beef shortplate.

Pelangkap lainnya adalah menu seafood seperti udang, kerang, dori, dan cumi-cumi.

Pilihan isian ini bisa Anda masukan ke dalam hotpot sesuai selera.

Jika Anda senang pedas, bisa mencoba kuah mala yang warnanya merah dan kaya akan rempah.

Sementara itu, bagi penyuka kuah gurih dan creamy, Anda bisa mencoba kuah collagen soup.

Menikmati kuah yang hangat dan pedas begitu pas disantap dengan gurihnya potongan daging dan seafood dalam hotpot di Saycuan.

Dalam satu meja, Anda juga diperbolehkan memilih dua jenis kuah untuk dinkmati.

Seperti all you can eat pada umumnya, Anda harus menghabiskan menu ini selama 90 menit. (*)