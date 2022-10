Ini Inovasi Digital Bermanfaat Ciptaan Kaum Muda dalam Devcamp 2022 dari Tokopedia Academy

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -Tokopedia Academy menggelar Devcamp 2022, yaitu bootcamp tahunan untuk mencetak para generasi muda berbakat di bidang digital. Kegiatan ini baru saja digelar pada 10-16 Oktober 2022 secara virtual.

Devcamp merupakan salah satu inisiatif Tokopedia Academy, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan talenta digital Indonesia, sekaligus upaya Tokopedia mewujudkan pemerataan pengetahuan lewat teknologi.

Devcamp tahun ini bertajuk Improving the Quality of Life through Technology.

“Lewat Devcamp, Tokopedia berupaya mencetak lebih banyak talenta digital berkualitas yang dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, demi memajukan industri teknologi tanah air dan mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia.” kata Head of Engineering Tokopedia, Gilang Kusuma Jati, pada virtual media briefing Devcamp 2022, Selasa (25/10/2022)

Ilustrasi Devcamp 2022 oleh Tokopedia Academy (istimewa tokopedia.hyperlocal)

Pemenang Devcamp 2022 terbagi menjadi tiga kategori, yakni best problem, best solution, dan best technology. Ketiga pemenang utama mendapat hadiah total Rp 90juta.

Kategori best problem adalah penemu masalah yang paling relevan di masyarakat dan perlu diselesaikan dengan teknologi.

Kategori ini dimenangkan oleh Yusril dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Juara kedua diraih Widdy Arfiansyah dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan juara ketiga adalah Michael Yan Petra dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Yusril yang mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Hasanudin Makassar, memilih kurikulum android pada Devcamp 2022 sesuai dengan minatnya.

Pada Devcamp 2022 Yusril dan tim membuat sebuah inovasi produk yang dapat membantu usaha kecil dan penjual yang tidak menggunakan mesin otomatis seperti kasir.

"Biasanya, para penjual usaha kecil seperti ini sangat rentan dengan penipuan khususnya untuk pembayaran QRIS, dimana ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanipulasi screenshot hasil pembayaran," kata Yusril.

Berangkat dari masalah tersebut, Yusril dan tim membuat fitur OfflineSafe+ di Tokopay+ yang memungkinkan penjual memasukkan pin mereka di setiap transaksi untuk menghindari kecurangan. Dengan demikian transaksi dapat dilakukan dengan lebih aman.

Untuk kategori best solution, juara diraih Raihanah Nabilah Fatinah (YALE-NUS College), Anang Nugraha (Universitas Sriwijaya), dan Glory Alifa Puncuna (Universitas Indonesia).

Pemenang kategori itu menyajikan solusi terbaik untuk sebuah masalah yang ada di masyarakat.

Sedangkan kategori best technology adalah untuk peserta Devcamp yang berhasil menciptakan teknologi yang paling solutif.

Pemenang pertama kategori ini adalah M Ichsanul Amal (Universitas Indonesia), M Maroqi Abdul Jalil (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), dan Steven Hansel (Universitas Bina Nusantara). (nappisah)