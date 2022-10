Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Kacamata Tak Lagi Sebatas Untuk Kesehatan Namun Juga Untuk Fesyen

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pasar bisnis eyewear di Indonesia semakin ramai. Eyesoul membuka gerai optik di Plaza IBCC, Kota Bandung, Kamis (20/10/2022). Eyesoul di Bandung ini menjadi yang ke 12 di Indonesia.

Brand Manager Eyesoul, Prita Wardani menyampaikan bahwa kacamata saat ini tidak hanya sebatas plus dan minus atau alat bantu kesehatan melainkan sudah beralih ke gaya atau fesyen. Orang mencari kacamata juga tak selalu terpaku pada desain kotak atau lingkaran, melainkan ada beragamnya, sama seperti fesyen yang ada trennya.

"Melihat kesempatan itulah akhirnya kami lakukan perbedaan dari optik lainnya dengan mengedepankan tagline stylish eyewear destination. Kami angkat gayanya dengan model mulai klasik sampai yang trendy," ujarnya di Jalan Sukabumi, Kamis (20/10/2022).

Prita juga mengatakan ke depan mereka berencana membuka kembali gerai berikutnya tahun ini dan tahun depan di Bandung, karena Bandung memiliki market yang menjanjikan.

"Kami bekali staf (karyawan) kami edukasi terkait style yang lagi tren. Mereka nantinya akan memberi saran ke pelanggan terkait kacamata yang sedang tren atau cocok dengan bentuk wajahnya," ujarnya.

Eyesoul baru berdiri sejak Maret 2022. Namun, Prita menyebut antusias masyarakat yang datang dan membeli produk eyesoul begitu tinggi di seluruh gerai eyesoul di Indonesia. Harga framenya pun terjangkau mulai dari Rp 300 ribu dan harga lensa mulai Rp 200 ribu.

"Kami tawarkan promo selama empat hari dengan buy 1 get 1 free. Setelah empat hari, kami adakan diskon up to 30 persen," katanya.

Kacamata yang tengah tren di 2022 ini, katanya, ada tiga tipe, antara lain oversized silhouettes yang berukuran besar, Aviators dan cat-eye dengan beragam aksen unik, serta terakhir translucent frames yang transparan.(*)