Reaksi Nikita Mirzani Anak Gadisnya Dijemput Putra Olla Ramlan, Ketar-Ketir Anaknya Sudah Pacaran 

TRIBUNJABAR.ID - Belakangan ini publik dibuat heboh hubungan asmara putri Nikita Mirzani dan putra Olla Ramlan.

Pasalnya keduanya merupakan anak dari artis kenamaan tanah air.

Baru-baru ini Nikita Mirzani pun mengetahui putrinya Laura Meizani Mawardi berpacaran dengan Sean Mikael Alexander, putra Olla Ramlan.

Nikita Mirzani dan Olla Ramlan yang sama-sama memiliki anak remaja mulai menghadapi kenyataan bahwa anak-anak mereka sudah mulai berkencan.

Sean Mikael Alexander dan Laura Meizani Mawardi, digosipkan berpacaran dan membuat kedua orang tua mereka mulai was-was.

Baca juga: Heboh, Putri Nikita Mirzani Keciduk Mesra dengan Putranya, Olla Ramlan Titip Pesan, Wanti-wanti

Foto kencan pasangan remaja ini tersebar di media sosial yang mana memperlihatkan betapa manisnya putra-putri artis ini.

Keduanya tak segan memamerkan kebersamaan di sosial media. Bahkan di masing-masing bio Instagram juga tertulis nama satu sama lain.

Adapun kabar kedekatan anak Olla Ramlan dan anak Nikita Mirzani sempat ramai menjadi sorotan di sosial media TikTok.

Putri Nikita Mirzani yang berusia 15 tahun, yang juga dipanggil Lolly, membagikan video kemesraannya dengan Sean melalui akun TikTok, @1auramm.

Video itu ramai dikomentari warganet. Banyak yang menduga kelak Nikita Mirzani dan Olla Ramlan akan berbesan.

Melihat putranya yang berusia 17 tahun sudah berpacaran, Olla Ramlan pun memberikan komentar.

Melalui unggahannya, Olla Ramlan menyanjung putranya sebagai sosok yang gentleman.

"Ok anakku seanmikaelalexander be a gentleman always," tulis Olla Ramlan, dikutip Sosok.ID dari TribunStyle.com, Senin (17/10/2022).

Lebih lanjut Olla Ramlan mewanti-wanti agar anak sulung dari suami pertamanya, Alex Tian itu untuk selalu menjaga diri.