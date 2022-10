MEMBER BTS Akan Jalani Wajib Militer, Yet To Come in Busan Jadi Konser Terakhir Sebelum Wamil

Anggota BTS akan mulai menjalani wajib militer (wamil) mereka setelah sukses menggelar konser Yet To Come in Busan.

TRIBUNJABAR.ID - Anggota grup idol K-Pop, BTS akan mulai menjalani wajib militer (wamil) setelah sukses menggelar konser Yet To Come in Busan.

Pengumuman itu disampaikan oleh label yang menaungi BTS, BIGHIT MUSIC dalam rilis resminya di Twitter pada Senin (17/10/2022).

"BIGHIT MUSIC dengan bangga mengumumkan hari ini para anggota BTS sedang bergerak ke depan dengan rencana memenuhi wajib militer," tulis BIGHIT MUSIC dalam rilisnya.

Rencana wamil itu datang setelah para member BTS menggelar konser di Busan sebagai bagian dari lelang World Expo 2030.

Selain itu masing-masing anggota BTS juga sudah menjalankan aktivitas solo mereka.

BIGHIT MUSIC juga menyampaikan bahwa anggota BTS pertama yang akan menjalankan wamil adalah Jin (Kim Seokjin).

"Jin akan memulai proses secepatnya setelah jadwal perilisan (lagu) solonya selesai di akhir Oktober," kata BIGHIT MUSIC.

Sementara itu anggota BTS lainnya akan mengikuti wamil sesuai dengan rencana masing-masing.

Adapun BTS berencana untuk kembali sebagai grup pada 2025.

"Baik perusahaan maupun anggota BTS menantikan pertemuan kembali sebagai grup pada 2025 mengikuti wamil mereka," tutur BIGHIT MUSIC.

Sebelumnya BTS baru saja menggelar konser di Busan, Korea Selatan pada Sabtu (15/10/2022).

Konser tersebut bertajuk "Yet To Come in Busan".

Konser itu digelar secara gratis untuk 52 ribu ARMY di Busan Asiad Main Stadium.

Selain itu ARMY di seluruh dunia bisa menyaksikan Yet To Come in Busan secara gratis melalui platform resmi, Weverse Official.