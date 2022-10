34 Tahun Bikers Brotherhood 1 % MC, Ajak Seluruh Bikers Kembali Turun ke Jalan

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ulang tahun ke-34 Bikers Brotherhood 1 persen MC Indonesia menjadi momentum untuk mengembalikan semangat para bikers untuk kembali mengaspal setelah kurang lebih tiga tahun terhenti karena pandemi Covid-19.

Dengan mengambil judul acara Throttleup, puncak peringatan ulang tahun Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia akan digelar di Laswi Heritage, Jalan Sukabumi, Kota Bandung atau Gudang Persedian PT KAI Cikudapateuh pada 15 hingga 16 Oktober 2022.

El Presidente Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia Pegi Diar mengatakan pandemi Covid-19 membuat klub menahan untuk melaksanakan peringatan ulang tahun secara besar-besaran.

Sekarang saatnya Bikers Brotherhood 1% MC memanggil seluruh member dan klub lain dari seluruh Indonesia untuk merayakan hari jadi pada tahun ini.

“Tahun ini saatnya untuk kembali merayakan ulang tahun setelah beberapa tahun terhenti, kami mengajak seluruh para bikers untuk kembali tancap gas turun untuk touring. Kalau dengan bahasa sunda Throttleup itu Gaskeun,” kata Pegi pada saat konferensi pers di Laswi Heritage, Selasa (11/10/2022).

Pegi mengatakan perayaan tema acara ini juga mengambil tema Back to the Fckn’ Good Old Time yang memiliki makna mengembalikan semangat dan gaya bermotor dari Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia pada tahun 90’an. Pada saat itu adalah masa ketika klub terbesar di Indonesia ini sedang mulai berkembang besar.

“Pada era itu selain itu semangat kami sedang memuncak, maka kami ingin tahun menjadi momentum mengembalikan gairah para member untuk membesarkan nama Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia hingga penjuru Dunia,” kata Pegi.

Pegi berharap, seluruh member di 18 chapter bisa memiliki semangat yang sama untuk membesarkan Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia dengan membawa misi persaudaraan. Kemudian terus dengan menjalankan program 100 tahun Bakti Untuk Negeri.

“Saya harap semua member membawa semangat arti persaudaraan dan kebersamaan yang sesungguhnya bagi semua member, dan menularkan ke pihak lainnya, sebab, persaudaraan merupakan benteng terakhir pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Pegi Diar.

Sementara itu Squad Commander Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia, Boy Samsa mengatakan bahwa judul Throttleup dan tema Back to the Fckn’ Good Old Time ini, pada acara nanti akan disuguhkan scene motor chopper akan yang menjadi tema utama dari gelaran anniversary kali ini, Chopper yang identik dengan karya seni, handcrafted dan personalisasi dari sebuah kendaraan roda dua adalah akar/awal dari berdirinya Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia.

“Jadi nanti akan ada banyak sajian untuk para bikers yang sangat berkaitan dengan era di mana kebangkitan dunia permotoran di Indonesia,” kata Boy.

Bukan hanya itu ulang tahun ini juga Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia mengajak sejumlah klub terlibat langsung dalam acara dengan tajuk Brotherhood n Brother, sekitar 10 klub besar di Indonesia yang terlibat dan tentunya mendukung acara tahunan Bikers Brotherhood 1% MC ini,

Menurut Boy keterlibatan 10 klub besar di Indonesia di acara peringatan ulang tahun kali ini adalah untuk kembali mengikat tali silaturahmi antar klub motor serta mengajak mengembalikan semangat bermotor untuk seluruh club.