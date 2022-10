Ungkapan Isi Hati Terbaru Kang Dedi Mulyadi di Media Sosial Bikin Netizen Meleleh 

TRIBUNJABAR.ID - Unggahan teranyar di akun media sosial Kang Dedi Mulyadi membuat hati netizen meleleh.

Betapa tidak, unggahan berupa video klip berdurasi satu menit delapan detik itu menayangkan kedekatan antara Kang Dedi dengan anak bungsunya Nyi Hyang Sukma Ayu Mulyadiputri.

Video yang dibalut dengan lagu Mahligaimu Dari Airmataku itu berisikan kebersamaan Kang Dedi dan Nyi Hyang yang tak bisa terpisahkan.

"Terima kasih puteri cantikku," tulis Kang Dedi Mulyadi dalam unggahan pada Sabtu (1/10/2022) pagi itu.

Bagi Kang Dedi sosok putri bungsunya itu akan selalu menemaninya melewati berbagai pahit dan manisnya hidup yang dijalani.

"Bersamamu melewati bisunya waktu dan tajamnya duri. Jangan menangis, hapuslah air matamu," lanjut Kang Dedi.

Sontak unggahan itu langsung diserbu oleh netizen. Banyak dari mereka yang hatinya merasa meleleh, dan sebagian mendoakan untuk kehidupan yang lebih baik.

"Ternyata Tuhan menguji dengan caraNYA, tetaplah semangat dan terus berbuat baik... Prahara rumah tangga yang dialami, menjadi pelajaran berharga buat kami. Ternyata harta, jabatan bukan menjadi ukuran sebuah kebahagiaan dan keharmonisan. Terkadang hawa napsu lebih menguasai. Semoga beliau dan keluarga diberi kekuatan dan kesabaran utk tetap selalu berbuat baik," tulis komentar pemilik akun Ari Restu.

"Kang DM orang baik ,, orang hebat ,, pasti bisa melewati semua retorika kehidupan ini ,, harus kuat & pasti.kuat ,, Tawakaltu'alallah ...setiap ujian adlh sarana penghapus dosa jika kita sangup dan ikhlas menjalani nya .. too much peoples love you Kang .. ," tulis komentar lain dari akun Zsitty MaryaTn.