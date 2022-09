Bawa Pulang Tiga Penghargaan, Karim Benzema Tinggal Menunggu Satu Trofi yang Paling Bergengsi

TRIBUNJABAR.ID - Bomber Real Madrid, Karim Benzema, berhasil membawa pulang tiga penghargaan sekaligus dalam acara MARCA 2022 Awards Gala pada Rabu (28/9/2022).

Karim Benzema menerima penghargaan tersebut atas performa gemilangnya di musim 2021-2022.

Pemain berusia 34 tahun ini sukses membawa Real Madrid menjadi kampiun Liga Spanyol dan Liga Champions.

Karim Benzema menerima Pichichi Trophy sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Spanyol musim lalu dengan menghasilkan 27 gol.

Baca juga: Jadwal Liga Spanyol: Real Madrid vs Osasuna, Karim Benzema Tak Sabar Menunggu Hari Minggu

Ini menjadi pencapaiannya yang pertama sejak berada di Spanyol bersama Madrid mulai 2009.

Striker timnas Prancis ini juga memenangkan Alfredo Di Stefano Trophy atau Pemain Terbaik Liga Spanyol.

Tak hanya itu, Benzema mendapatkan Hyundai Supporters' MVP Trophy atau pemain terfavorit versi para pemain.

Pencapaian Ini adalah gelar individu kesembilan yang didapatkan Benzema di tahun 2022.

Sebelumnya, Benzema berhasil menggondol penghargaan topskorer Liga Champions, UEFA Player of the Season, dan French Player of the Year.

Dalam pidato kemenangannya, Benzema mengungkapkan rasa bangga atas kerja kerasnya di lapangan.