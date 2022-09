Grand Final Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur, 25 Finalis Bersaing Jadi yang Terbaik

Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur yang sudah memasuki tahap grand final. Dua puluh lima finalis bersaing untuk jadi yang terbaik.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Dua puluh lima finalis akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di ajang kompetisi bisnis Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur.

Mereka merupakan para entrepreneur muda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Menekuni dunia usaha dan menjadi entrepreneur memang semakin menarik minat generasi muda di Indonesia saat ini.

Tinggal selangkah lagi akan diketahui siapa yang dinobatkan sebagai The Next Superpreneur yang memperebutkan hadiah total senilai Rp 500 juta.

Babak grand final Super Adventure Dare To Be The Next Superstar akan digelar pada 1-2 Oktober 2022 mendatang di Sky Deck Lt 3 Sarinah, Jakarta Pusat.

Beragam kategori wirausaha juga bakal diperlihatkan oleh para finalis tersebut mulai dari clothing & apparels, food and beverage, technology, produksi bahan mentah, jasa, dan handcraft.

Terpilihnya 25 finalis entrepreneur muda tersebut merupakan hasil proses kurasi yang dilakukan oleh para juri sekaligus mentor yang terdiri dari Jeffry Jouw, owner USS Networks & Kick Avenue; Brian Imawan, CEO & Founder Jumpstart Indonesia; Dea Salsabila, CEO & Founder Rentique; Bagus Satrio, Founder Sagara Boot; dan Adit Yara, Founder NIION.

Para finalis berasal dari berbagai daerah yang terbagi dari lima regional section yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar pulau Jawa.

Selain para juri, sosok Sammy Bramantyo bakal ikut meramaikan fase grand final Dare To Be The Next Superpreneur ini.

Pembetot bass band Seringai yang juga pebisnis sukses di bidang F&B dengan brand Lawless Jakarta ini bakal berbagi cerita dan pengalaman menarik seputar enterpreneurship kepada para finalis.