Berita Persib Pagi Ini, Bobotoh yang Belum Kebagian Tiket Bisa Beli pada Gelombang II, Segera Dibuka

Bobotoh siap mendukung Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (2/10/2022).

TRIBUNJABAR.ID - Berita Persib pagi ini terkait penjualan tiket Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Sejak dibuka, Senin siang lalu, penjualan tiket gelombang pertama laga kandang Persib Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion GBLA langsung diserbu bobotoh.

Sebanyak 15 ribu tiket Persib Bandung yang dijual pada gelombang pertama ludes terjual hanya dalam 24 jam.

Gelombang pertama dialokasikan khusus untuk para bobotoh yang pernah melakukan pembelian tiket pada pertandingan kandang sebelumnya di musim ini.

Jumlahnya hampir 60 persen dari total 26 ribu tiket yang dijual panitia pelaksana untuk laga klasik, 2 Oktober nanti.

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, mengatakan bagi bobotoh yang belum mendapatkan tiket pada gelombang pertama, masih memiliki kesempatan mendapatkan tiket gelombang kedua. Gelombang kedua ini, ujarnya, akan segera dibuka.

"Ikuti terus informasi resmi dari Persib untuk penjualan tiket gelombang kedua. Seluruh bobotoh dapat segera mengakses kanal pembelian tiket resmi melalui Persib.co.id dan PersibApps," ujarnya.

Adhi mengatakan, secara keseluruhan panitia menyiapkan 26 ribu tiket untuk para bobotoh. Ini berarti masih ada 11 ribu tiket yang tersisa.

Adhi menambahkan, khusus untuk penjualan tiket bagi komunitas, Persib Bandung memberikan kemudahan bagi para komunitas suporter untuk mengirimkan data para anggotanya yang sudah memiliki akun terverifikasi dan sudah booster.

"Khusus untuk komunitas, kami (Persib) sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para penanggung jawab masing-masing kelompok komunitas.

"Bahwa setiap komunitas dipersilakan untuk bisa membeli tiket pertandingan dengan cara mengirimkan data para anggota sehari sebelum dibukanya penjualan. Tentunya dengan mengikuti aturan yang berlaku," ujar Adhi.

Sebelumnya Adhi mengatakan, khusus untuk laga ini lokasi penukaran e-ticket juga ditambah untuk semakin memudahkan para bobotoh.

Di Kota Bandung, e-ticket bisa ditukar di Kodim Distrik Militer (KODIM) 0618, Jalan Bangka No 2; Pussenif PPI, Jalan Cisokan No 2; dan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD), Jalan Gatot Soebroto No 97. E-ticket bisa ditukar di Yonzipur 3/YW, Jalan Raya Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dan di Pusdikpom Cimahi, Jalan Baros, Kota Cimahi.

"Untuk mekanisme penukaran e-ticket menjadi tiket fisik berbentuk gelang penanda di lokasi - lokasi tersebut, sama seperti mekanisme penukaran e-ticket sebelumnya, yaitu, menunjukkan bukti pembelian e-ticket, membawa identitas diri asli (KTP/Paspor/SIM), dan pengambilannya tidak dapat diwakilkan," katanya. (cipta permana)