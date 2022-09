Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penghargaan bagi siswa SMA multitalenta terbaik pada puncak gelaran Astra Honda Motor Best Student (AHM Best Student) 2022 yang berlangsung akhir pekan ini. Beragam ide dan karya khas anak muda cerdas diusung dengan mengedepankan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial di wilayahnya sehingga menghasilkan produk alternatif dari pemanfaatan limbah hingga energi terbarukan.

Direktur HR, GA, IT, SI AHM Markus Budiman (Kiri) bersama General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin (kanan) memberikan donasi pengembangan usaha kepada perwakilan wirausahawan muda Agus Hidayat (tengah) yang merupakan alumni AHM Best Student 2018 (dok. AHM)

Memasuki pelaksanaan ke-20, AHM Best Student 2022 yang mengangkat tema “Berkreasi Menebar Inspirasi” menyeleksi karya 622 siswa SMA sederajat dari seluruh Indonesia. Terdapat dua kategori karya yang dinilai pada ajang ini, yakni ide dan invensi/ temuan dengan topik Social Development Goals (SDG’s) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, serta didukung keaktifan siswa dalam kegiatan sosial hingga non akademik. Berdasarkan seleksi berjenjang hingga tingkat nasional, AHM memberikan apresiasi tertinggi level Gold untuk ide terbaik kepada Vania Halyadevi dari SMAN 3 Yogyakarta. Siswi ini berupaya meningkatkan kesehatan pada balita melalui ide pembuatan susu olahan dari biji kapuk yang berada di lingkungan sekitarnya. Pada kategori invensi, Sekar Ayu Ramadhani dari SMAN 8 Malang, Jawa Timur berhasil meraih apresiasi tertinggi level Gold melalui karya mesin pengering biji kopi dengan tenaga surya sebagai sumber energi penggerak sistem kerja mesin. Melalui pengembangan ini, kinerja mesin dapat memangkas waktu proses pengeringan menjadi hanya 1 hari dari sebelumnya 14 hari menggunakan tenaga matahari secara langsung.

“Alhamdulillah saya berhasil meraih Level Gold pada AHM Best Student 2022. Terima kasih untuk dukungannya. Semoga karya saya ini dapat bermanfaat untuk petani kopi di daerah kabupaten Malang serta menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia“ ujar Sekar Ayu, setelah mengikuti Puncak Acara AHM Best Student 2022 yang dilaksanakan secara daring pada Sabtu (24/09).

Proses penjurian secara langsung kepada salah satu peserta AHM Best Student 2022 (dok. AHM)

Karya siswa SMA lainnya yang tak kalah menarik pada kategori ide ditunjukkan oleh Ni Luh Ade Sinta Dewi wakil dari SMAN Bali Mandara, Buleleng, Bali yang meraih apresiasi level Silver. Dia mengajukan ide energi terbarukan berupa baterai dari limbah kegiatan upacara keagamaan di wilayahnya. Selain itu, Nafiz Zayyan Humam dari MAN 2 Kota Bogor, Jawa Barat berhasil meraih level Bronze setelah mengangkat ide pemanfaatan biomas sawit sebagai bahan pembuatan semikonduktor.

Pada kategori invensi, Lu’lu’a Fauzia Nurdin siswa SMAN 1 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah berhasil meraih apresiasi level Silver dengan mengusung tema kesehatan berupa temuannya berupa beras analog dari umbi porang dan tulang sotong. Pada level Bronze, terdapat Ardi dari SMKN 1 Suak Tapeh, Banyuasin, Sumatera Selatan dengan menghasilkan karya pemanfaatan lemak sapi menjadi cairan biodesel, sabun batang dan cair dengan pemanfaatan alat rumah tangga sederhana.

Penyampaian apresiasi dan penghargaan disampaikan pada acara Seminar Inspirasi dan Penghargaan AHM Best Student 2022 yang dihadiri lebih dari 16.107 orang secara virtual. Kegiatan ini dimeriahkan oleh tamu yang inspiratif bagi anak muda yaitu Andi Gilang, pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) dan Bintang Emon yang merupakan stand up comedian dan content creator Indonesia.

Ahmad Muhibbuddin, General Manager Coporate Communication AHM mengatakan penyelengaraan AHM Best Student hingga dua dekade ini merupakan bukti konsistensi perusahaan dalam menggali potensi SDM unggul berkarakter khas anak muda di Tanah Air. Dengan tema kegiatan Care, Creative & Confident, perusahaan berusaha mengelaborasi sekaligus mengapresiasi karya-karya anak muda yang diharapkan dapat memberikan inspirasi dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Vania Halyadevi dari SMAN 3 Yogyakarta berhasil meraih apresiasi Level Gold pada gelaran AHM Best Student 2022 pada ketegori Ide dengan judul Susu Kapuk Formula (dok. AHM)

“Kami terus menantang para siswa berpikir kritis dan kreatif sehingga menghasilkan karya yang mampu menjawab isu-isu sosial dan lingkungan yang ada. Kami melihat beragam ide dan temuan dari siswa SMA menarik untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penyempurnaan sesuai standar yang berlaku. Apresiasi tinggi kami sampaikan bagi seluruh peserta yang telah mengatur waktu di tengah kesibukan studi untuk terus berkarya dan berprestasi,” ujar Muhib.

Gelaran tahunan AHM Best Student tahun ini dibuka sejak 11 Mei hingga 31 Juli 2022. Proses seleksi dilakukan secara berjenjang di level regional melalui jaringan Main Dealer sepeda motor Honda di seluruh Indonesia. Dari tingkat regional, sebanyak 22 karya dari 79 karya yang masuk di level nasional dan dinilai oleh dewan juri profesional di bidangnya seperti Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikbudristek, akademisi seperti dosen PPM School of Management dan London School of Public Relations dan juga juri dari kalangan praktisi. Karya-karya terbaik AHM Best Student 2022 mendapatkan apresiasi beasiswa pendidikan dengan total sebesar Rp 72 juta.

Tahun ini, siswa dapat mengikuti kompetisi pada dua kategori. Kategori ide merupakan karya yang masih berada dalam tahapan konsep yang diwujudkan dalam bentuk prototype atau purwarupa dan memiliki potensi dampak dan manfaat saat penerapannya. Sementara itu, kategori invensi merupakan karya yang sudah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dan minimal sudah diuji oleh pihak berkompeten atau mendapatkan pengakuan manfaat serta memiliki identitas produk yang memberikan dampak terukur.

Wadahi Kreatifitas Alumni

Selama dua dekade, AHMBS telah diikuti oleh 1.284 orang yang kini memiliki beragam profesi baik itu sebagai karyawan, wiraswasta, dosen hingga dokter. Tahun ini, sebanyak 4 alumni AHM Best Student yang bergerak di bidang kewirusahaan mendapatkan dukungan dana pengembangan UMKM dengan total nilai Rp 100 juta. Bantuan ini akan terus bergulir bagi para alumni lainnya sesuai dengan kriteria.

Di gelaran spesial ke-20, AHM juga mengukuhkan forum alumni yang tergabung di Sahabat AHM Best Student sebagai ruang untuk berkolaborasi dan sekaligus sarana komunikasi dan berjejaring dalam menapaki masa depan. “AHM Best Student telah membuka wawasan hidup, mengasah kepercayaan diri dan meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. AHMBS wadah yang tepat untuk berkreasi dan menginspirasi generasi penerus melalui kreasi yang positif sekaligus melakukan networking dengan teman seusia dari seluruh Indonesia,” ungkap Gracia Paramitha Ph.D sebagai alumni tahun 2006 yang memiliki profesi sebagai akademisi di salah satu perguruan tinggi bergengsi di Jakarta.

AHMBS mendapatkan dukungan penuh dari mitra yang bersinergi seperti Yayasan Astra Honda Motor, FIF Group, PT Hitachi Astemo Bekasi Manufacturing; PT Musashi Auto Parts Indonesia; PT Suryaraya Rubberindo Industries dan PT Yutaka Manufacturing Indonesia. Ajang bergengsi ini pun ditutup dengan berbagai apresiasi seperti Best School untuk 3 sekolah terpilih, Peserta AHMBS Favorit, Best Main Dealer bagi 3 jaringan sepeda motor Honda penyelenggara program regional terbaik dan juga beragam hadiah seperti doorprize, giveaway dan lucky voter dengan total lebih dari Rp 14 juta.