Komunitas Belajar Online Jalin Kerjasama dengan SBM ITB Jakarta Campus untuk Pemerataan Pendidikan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Schoolfess jalin kerjasama dengan SBM ITB Jakarta Campus lewat program SCHVerse. Schoolfess merupakan komunitas belajar online dengan memanfaatkan kanal online untuk belajar seluruh siswa di Indonesia untuk pemerataan pendidikan.

Founder Schoofess, Asep Maulana Ismail mengatakan, tecatat komunitas belajar online ini sudah dipakai 1,7 juta pengguna di seluruh Indonesia.

Berbagai aktivitas volunteering dan tingginya jumlah pengguna menjadikan Schoolfess Indonesia naik kelas.

"Salah satu implementasinya dengab terbentuknya SCHverse atau SCH Universe dengan menggandeng SBM ITB dengan membuka SCH Learning Center," kata Asep Maulana Ismail dalam keterangan persnya Minggu (25/9/2022).

Head of SBM ITB Jakarta Campus dan juga Director of Center for Policy and Public Management, Yudo Anggoro menjelaskan pihaknya optimistis dapat berkolaborasi dengan Sch Learning Center.

SBM ITB membantu peran Schverse sebagai boosting softskill dengan kurikulum yang proper yang telah dimiliki.

"SCH Learning Center ini bagian dari SCHverse yang berlandaskan pemerataan pendidikan di Indonesia. Kami harap siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata, memberikan output yang berkarakter, dan kesempatan untuk pengembangan karir yang dibutuhkan oleh industri," ujarnya, Minggu (25/9/2022).

Kemudian, SCH Learning Center dibuka melalui acara grand opening yang digelar di SBM ITB Jakarta dengan dihadiri secara offline maupun online melalui live stream dan zoom meeting pada Jumat (9/9/2022).

Acara ini dilakukan sebagai puncak dimulainya perjalanan untuk mencapai visi SCHverse, yaitu pemerataan akses pendidikan yang diupayakan dengan membuka berbagai program salahsatunya Bimbel UTBK yang ditujukan agar siswa dapat melewati tes masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).