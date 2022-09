Jose Mourinho Jadi Model Video Klip Rapper Inggris Stormzy dan Ini yang Dilakukannya

Pelatih AS Roma Jose Mourinho menjadi bintang musisi dan rapper dari Inggris, Stormzy.

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih AS Roma, Jose Mourinho ternyata pandai juga menjadi model video klip. Dia menjadi bintang musisi dan rapper dari Inggris, Stormzy.

Jose Mourinho mengaku senang atas perannya dalam video klip Stormzy yang berjudul "Mel Made Me Do It".

Dalam vido klip itu, Jose Mourinho tidak banyak beraksi. Jose Mourinho hanya menjadi cameo.

Aksi Jose Mourinho tersebut terlihat dari akun YouTube Stormzy yang diunggah pada Jumat (23/9/2022).

Jose Mourinho Jadi Bintang Video Klip

Dalam video klip Stormzy, Jose Mourinho terlihat pada menit 5:15 hingga 5:47.

Jose Mourinho mulai terlihat di dalam video klip dengan memperlihatkan adegan dua tangannya yang terselip di saku celana.

Kemudian, adegan selanjutnya memperlihatkan satu jari Mourinho yang terangkat dan menempel ke bibirnya.

Namun, Mourinho tidak terlihat menyanyikan lagu Stormzy.

Menariknya, terdapat ucapan terkenal Jose Mourinho yang ia sampaikan saat konferensi pers pertandingan Chelsea dan Aston Villa pada Maret 2014 lalu.