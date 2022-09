Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Catatan Menterang Macan Kemayoran Selama 10 Pekan Liga 1

TRIBUNJABAR.ID - Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran melewati Liga 1 2022-2023 hingga pekan kesepuluh bergelimang prestasi.

Persib Bandung vs Persija Jakarta adalah laga klasik yang bakal menyedot perhatian semua pecinta sepak bola.

Persib Bandung vs Persija Jakarta bakal berlangsung di Stadion GBLA, Minggu (2/10/2022).

Catata mentereng tersebut merupakan gambaran betapa kuatnya Persija Jakarta di bawah asuhan Thomas Doll.

Baca juga: Persib Bandung Kedatangan Robi Darwis dan Kakang Rudianto, Luis Milla Senang

Persija Jakarta telah melewati 10 pekan Liga 1 2022/2023 dengan koleksi 21 poin dari enam kemenangan, tiga kali imbang, dan sekali menelan kekalahan.

Kini Persija bercokol di posisi keempat dan hanya terpaut dua poin dengan pemuncak klasemen, yaitu Madura United (23 poin). Selain pencapaian positif secara tim, beberapa individu pemain pun tampil mentereng.

Terbuktik dengan konsistennya para pemain Persija masuk Best XI of The Week Liga 1 2022/2023.

Dari 10 pekan yang sudah dilalui, hanya dua kali pemain Persija tak masuk ke dalam Best XI, yaitu pada pekan pertama dan kesembilan.

Pada pekan kedua di mana Persija menang 2-1 atas Persis (31/7/2022), Andritany Ardhiyasa dan Frengky Deaner Missa masuk dalam Best XI.

Pekan ketiga ada Hanno Behrens, pekan keempat hadir Muhammad Ferarri, pekan kelima ada Yusuf Helal, pekan keenam Andritany kembali terpilih, pekan ketujuh hadir Ondrej Kudela, pekan kedelapan ada Michael Krmencik dan Firza Andika, serta pekan ke-10 Resky Fandi yang terpilih mewakili Persija.