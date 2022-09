Undang Jakmania ke Stadion GBLA, Bobotoh Geulis Asal Cianjur Ini Ragu Bakal Terealisasi tapi . . .

Bobotoh geulis asal Cianjur, Inuy, mengaku ragu rencana mengundang The Jakmania ke Stadion GBLA akan terealisasi.

Laporan Wartawab Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - The Jakmania direncanakan akan diundang untuk menonton pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada 2 Oktober 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Stadion GBLA).

Kabar tersebut membuat bobotoh geulis asal Cianjur, Inuy, ragu-ragu akan rencana tersebut bisa terealisasikan.

"Kayaknya tidak mungkin terjadi, soalnya ada beberapa hal yang membuat bobotoh marah kepada The Jakmania. Kalau dipaksakan, tidak kebayang nantinya seperti apa," ujar Inuy kepada Tribunjabar.id saat dihubungi langsung, Rabu (21/9/2022).

Walaupun begitu, wanita berusia 25 tahun tersebut berharap, jika rencana tersebut bisa terealisasikan, akan menjadi lembar baru yang indah dunia sepak bola di Indonesia.

"Tapi bagus jika rencana itu bisa dilakukan, karena kita satu negara sudah bukan zamannya lagi permusuhan antarsuporter klub di Indonesia," tambahnya.

Menurutnya, rencana tersebut merupakan salah satu upaya untuk membuat bobotoh dan The Jakmania damai.

"Tapi balik lagi, jika dilihat kondisi saat ini perdamaian antara keduanya tidak akan berjalan cepat dan butuh proses lagi ke depannya. Bukan hanya dari hal seperti itu saja." katanya.

PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) berencana untuk mengundang the Jakmania ke Stadion GBLA saat pertandingan Maung Bandung vs Persija Jakarta.

"Rencananya mengundang The Jakmania ke Bandung, atau misalnya hanya petinggi The Jakmanianya saja, itu masih perlu kami pastikan lagi," ujar Head of Communications PBB, Adhi Pratama, Selasa (20/9/2022).

Adhi menambah bahwa rencana tersebut tergantung dari izin pihak kepolisian selalu perangkat keamanan pertandingan.

"Tentunya kami berharap, hal itu (menggundang The Jakmania) bisa terealisasi. Karena terciptanya pertandingan sepak bola indonesia yang aman, nyaman, dan rukun di masa depan adalah harapan dari kita semua."

"Akan tetapi, semua itu kami serahkan kepada pihak kepolisian," ungkap Adhi. (*)

Keterangan foto: Bobotoh asal Cianjur, Inuy. Istimewa / Inuy.