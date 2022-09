Jadi Pelatih Fisik Persib Bandung, Carlos Rodriguez Bangga dan Sebut Hal yang Mempermudah Kerjanya

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih fisik Persib Bandung, Carlos Rodriguez bangga terhadap para pemain dan menyebutkan hal yang mempermudah pekerjaannya.

Sebagaimana diketahui Carlos Rodriguez merupakan pelatih fisik Persib Bandung yang baru direkrut pada awal bulan September 2022 ini.

Pelatih asal Spanyol itu juga berhasil menorehkan catatan yang baik selama dirinya melatih para skuat Pangeran Biru.

Dimana dua pertandingan pertama Carlos Rodriguez bersama Persib Bandung berhasil meraih kemenangan.

Carlos pun merasa bangga atas perjuangan para pemain Persib yang mau berusaha bangkit.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan Instagram beberapa waktu lalu.

Sang pelatih mengunggah video ketika dirinya melatih para Maung Bandung.

"It has been an amazing 10 days… (Ini merupakan 10 hari yang luar biasa)," tulis Carlos Rodriguez dalam keterangannya dikutip dari Instagram @cgr_fitness_coach pada Selasa (20/9/2022).

Kemudian Carlos Rodriguez menyampaikan bahwa dirinya bangga terhadap para pemain Persib dan dukungan bobotoh.

"So proud for the amazing effort from the players and all of your support bobotoh.