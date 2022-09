Ilustrasi - Tak Semua Dosa Diampuni, Baca Doa Nabi Ibrahim AS Ini Memohon Agar Amalan Diterima di Sisi Allah SWT

TRIBUNJABAR.ID - Dalam Islam diajarkan, ada beberapa dosa yang tak terampuni, begitu juga dengan amalan yang tak semua diterima.

Kebaikan termasuk amalan ibadah pun bisa saja tak diterima Allah SWT.

Untuk mengatasi hal tersebut, sahabat muslim juga perlu memohon doa agar amalan diterima Allah SWT.

Membaca doa amalan diterima agar amalan-amalan yang dikerjakan pun tidak sia-sia.

Rupanya, doa agar amalan diterima ini diajarkan Nabi Ibrahim AS. Berikut simak bacaan doa agar amalan diterima.

Dalam perjalanan hidup keduanya mengalami banyak cobaan untuk mengajarkan Tauhid kepada umatnya.

Tak hanya itu, ada banyak peristiwa menakjubkan seperti yang tercantum dalam Al Quran.

Satu di antara peristiwa yang menakjubkan itu adalah ketika Nabi Ismail AS turut membantu Nabi Ibrahim AS membangun Kabah.

Sebagaimana dijelaskan dalam tarikh Islam, ketika pembangunan Kabah tersebut Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS membaca doa.

Dari doa-doa Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS tersebut juga dipanjatkan Nabi Muhammad SAW.