Chord dan Lirik Lagu Duriat, Dinyanyikan Darso: Dina Hate Anjeun Kuring Cicing

Berikut chord dan lirik lagu Duriat.

Lagu Duriat dinyanyikan oleh Darso.

Sejumlah karyanya tak jarang menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Duriat - Darso

Intro : E Am

F Am

Dina hate kuring anjeun cicing

F E

Dina hate anjeun kuring cicing



Am

Bener-bener henteu bisa ngejat

G E Am

Dibeungkeut ku tali duriat

F Am

Sanajan loba nu daratang

F E

Pating kuriling neangan lawang

Am F Am

Pating kaletrok kana panto hate

G F E Am

Tapi ku urang teu dipalire

Dm

Duriat teu bisa digantian ku rupa

Dm Am

Duriat teu bisa dihilian ku harta

Dm

Duriat teu bisa di aya-aya

Dm Am

Duriat datang na heunteu kapaksa

E

Dikotretkeun dina hate tidituna

Am

Diguratkeun dina rasa tidituna

E

Dibuka di baca ku urang duaan

F E Am

Di jaga di riksa pinuh rasa ka heman

