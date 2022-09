Rayakan Hari Jantung Sedunia, Re.juve Lakukan Community Fun Run Bersama Indo Runners Bandung

Re.juve gelar acara fun run dengan tema “Beet for Your Beat to #LiveHappier”

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Menjelang World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia, PT Sewu Segar Primatama melalui merek dagang Re.juve sebagai pemimpin dan pelopor True Cold-Pressed Juice ultra-premium di Indonesia, hari ini menggelar acara fun run bersama komunitas pelari Indo Runners Bandung dengan tema “Beet for Your Beat to #LiveHappier”.

Momen peringatan Hari Jantung Sedunia ini diadakan dengan maksud mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jantung. Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskuler pada tahun 2019 atau mewakili 32 persen dari seluruh angka kematian global. Berdasarkan angka kematian tersebut, 85 % disebabkan oleh serangan jantung dan stroke.

“Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat di dunia, baik anak muda maupun yang sudah berusia lanjut pun kerap mengalami penyakit jantung. Maka dari itu, melalui kolaborasi Re.juve dan Indo Runners Bandung dalam mengadakan acara fun run ini, menjadikan suatu gerakan dalam mengajak masyarakat untuk sadar betapa pentingnya peduli dengan kesehatan jantung,” ujar Richard Anthony, CEO dan Presiden Direktur Re.juve.

“Sebagai komunitas yang peduli dengan gaya hidup sehat berkelanjutan, kami sangat senang sekali Re.juve mengadakan acara fun run seperti ini. Kegiatan ini merupakan gebrakan untuk masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya bijak dalam memilih asupan makanan dan minuman untuk kesehatan tubuh kita. Terutama bagi kami yang aktif, kini semakin terbantu dalam pemenuhan nutrisi yang tepat dan praktis dalam menunjang aktivitas berlari kami,” ujar Maria Sari, Koordinator Penggerak Indo Runners Bandung.

Sejalan dengan misi Re.juve sejak tahun 2014 yang selalu mengedukasi konsumen agar cermat dalam memilih produk makanan dan minuman yang lezat, sehat, dan jujur #GOODforYou guna mendapatkan asupan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dengan begitu, para konsumen dapat semakin terbantu untuk menentukan pilihan asupan yang tepat bagi tubuhnya secara bijak. Karena tubuh yang sehat adalah kunci dalam mendapatkan hidup yang lebih bahagia #LiveHappier.

Bicara mengenai kesehatan jantung, olahraga secara rutin sangat berperan penting dalam membantu menjaga kesehatan jantung. Namun di samping itu, asupan makanan dan minuman yang bergizi pun tak kalah pentingnya. Masyarakat bisa mendapatkan banyak sumber asupan yang baik untuk kesehatan jantung dari buah dan sayuran, seperti bit, seledri, bayam, serta kale.

Dalam rangkaian community fun run ini, Re.juve juga melakukan mini talkshow bertajuk “Beet for Your Beat to #LiveHappier” yang menghadirkan pembicara Richard Anthony, CEO dan Presiden Direktur Re.juve, serta dr. Juwalita Surapsari, M.Gizi, SpGK, dokter spesialis gizi klinis. Mini talkshow tersebut menguraikan pentingnya cermat memilih asupan nutrisi yang tepat untuk tubuh, terutama untuk kesehatan jantung. Pentingnya mengonsumsi bit untuk kesehatan jantung pun dibahas di dalamnya. “Bit sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung. Berbagai hasil penelitian di dunia menunjukkan kandungan nitrat yang tinggi dalam buah bit menghasilkan senyawa yang disebut oksida nitrat. Senyawa ini membantu untuk memberikan rasa rileks dan melebarkan pembuluh darah yang meningkatkan aliran darah, serta menurunkan tekanan darah,” ujar dr. Juwalita Surapsari, M.Gizi, SpGK.

“Melalui perayaan Hari Jantung Sedunia ini, kami berharap semakin banyak konsumen yang peduli dan terus cermat dalam memilih asupan makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan tubuh, terutama jantung. Besar harapan kami, untuk kedepannya Re.juve dapat terus mengadakan kegiatan yang tak kalah seru dan bermanfaat seperti hari ini,” ujar Richard Anthony, CEO dan Presiden Direktur Re.juve.