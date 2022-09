Sosok Gelandang Persib Bandung Ini Jadi Pemain Muda Terbaik Liga 1 Pekan ke-9, Bobotoh: Sang Pembeda

TRIBUNJABAR.ID - Sosok gelandang Persib Bandung satu ini berhasil menempati posisi Pemain Muda Terbaik Liga 1 pekan kesembilan.

Pertandingan Liga 1 pekan kesembilan berhasil menorehkan catatan manis untuk Persib Bandung.

Dimana Persib Bandung menang 2-1 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (11/9/2022).

Salah satu gol yang dicetak datang dari sosok gelandang muda Persib, Beckham Putra.

Pada pertandingan tersebut, Beckham Putra berhasil menyelamatkan Persib Bandung yang sudah tertinggal satu angka dari tuan rumah.

Gol tersebut juga sekaligus menjadi gol perdananya bersama Persib Bandung di Liga 1 musim 2022/2023 ini.

Keberhasilan Beckham Putra dalam menampilkan gaya permainan apik membawanya menjadi Pemain Muda Terbaik (Best Young Player of The Week) di Liga 1 pekan kesembilan.

Baca juga: GAWAT, Persib Bandung Akan Tampil Pincang Lawan Barito, Dua Pemain Pilar Berpotensi Absen

Hal itu disampaikan oleh akun Instagram resmi Liga 1 pada Selasa (13/9/2022).

"Beckham Putra terpilih sebagai Best Young Player Gameweek 9 BRI Liga 1-2022/2023!," tulis akun Instagram @liga1match dikutip pada Rabu (14/9/2022).

Para bobotoh pun langsung membanjiri unggahan tersebut dengan pujian.