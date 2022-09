Bandung Photography Triannale Gaet Fotografer Lokal dan Internasional

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandung Photography Triennale merupakan acara tiga tahunan yang mewadahi perupa internasional dengan penggunaan fotografi sebagai media utamanya.

Kegiatan ini dihadirkan dengan tujuan untuk melibatkan perupa sebagai upaya menegaskan peran perupa untuk memantik kesadaran tentang keseimbangan dan keterbatasan manusia.

Bandung Photography Triennale 2022 hadir membawakan tema "Future Is Now: Skepticism, New Reality, and Infinities."

Tahun ini, Bandung Photography Triennale berhasil menggaet lima galeri bergengsi di Kota Bandung untuk pameran utama, dan empat rang seni yang mewadahi program-program satelit.

Program Director Bandung Photography Triennale, Deden Hendan Durahman menjelaskan acara ini mengusung tema utama dari Bandung Photography Triennale tahun ini, dimana karya seniman yang akan dipamerkan di Selasar Sunaryo Art Space akan secara khusus merespon sub-tema yang berjudul "Dystopian Diffraction: Sign of Warning".

“Kurator memilih seniman dari dunia ada 13 negara dan terus bertambah. Setelah masuk seleksi dapat 35 seniman duduk bareng dan dipilih 5 venue besar yang ada di Bandung,” ujarnya saat ditemui di Selasar Sunaryo Art Space , Jalan Bukit Pakar Timur No 100, Kamis (8/9/2022).

Dystopian Diffraction: Sign of Warning" dipilih sebagai tema karena merespon dengan apa yang terjadi di dunia.

“Ini keresehan semua orang apalagi saat pandemi covid-19. Hal seperti ini menjadi perhatian seniman yang lebih peka dari orang biasa dan memprediksi masa depan,” ujarnya.

Melalui kamera telah membuat manusia masa kini cenderung melihat segala sesuatu sebagai citra dan latar belakang.

Citra menjadi kian penting dan perkembangan fotografi kini barangkali tidak lagi sekadar penggunaan kamera.