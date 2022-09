Bek Persib Bandung Ini Mangprang di Lapang, Bobotoh Samakan dengan Bek Manchester United: Karasukan

TRIBUNJABAR.ID - Bek Persib Bandung satu ini disamakan dengan bek Manchester United Lisandro Martinez oleh para bobotoh.

Salah satu pemain Persib Bandung yang mencuri perhatian dalam pertandingan melawan RANS Nusantara di Stadion GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) pada Minggu (4/9/2022).

Pemain tersebut adalah bek asal Filipina keturunan Jepang, Daisuke Sato.

Pada pertandingan tersebut, Daisuke Sato dipasang sebagai starter untuk menjaga lini pertahanan Persib.

Sepanjang pertandingan, Daisuke Sato menampilkan gaya ngotot di lapangan.

Demi menjaga dan membela lini pertahanan Persib Bandung, Daisuke Sato disebut kerap berani memancing emosi lawan.

Gaya permainan Daisuke Sato tersebut kemudian disamakan oleh bek Manchester United, Lisandro Martinez.

Susunan pemain inti Persib Bandung di laga melawan RANS Nusantara, Minggu (5/9/2022). (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Hal itu bisa terlihat dalam kolom komentar unggahan Daisuke Sato di Instagram, @daisukesato11 pada Minggu (4/9/2022).

Pemain bernomor punggung 66 itu mengungkapkan rasa bangga terhadap rekan-rekan satu timnya di Persib.

"Proud of the team for the peformance tonight. (Bangga pada timku untuk penampilan malam ini)," tulis Daisuke Sato dikutip dari Instagram @daisukesato11 pada Senin (5/9/2022).