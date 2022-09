3 Tahun di Persib Bandung, Nick Kuipers Tiba-tiba Ucapkan Terima Kasih untuk Bobotoh: Selalu Biru

TRIBUNJABAR.ID - Tiga tahun bersama Persib Bandung, Nick Kuipers tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada para bobotoh.

Tidak terasa bek Persib asal Belanda, Nick Kuipers sudah tiga tahun menjadi bagian dari Maung Bandung.

Sedikit mengulas kembali, Nick Kuipers resmi bergabung bersama Persib Bandung pada 15 Agustus 2019 lalu.

Melansir Transfermarkt.co.id, Nick Kuipers sudah 65 kali tampil bersama Persib Bandung.

Sepanjang waktu tersebut juga Nick Kuipers telah mencetak empat gol.

Tiga tahun di Persib, Nick Kuipers mengucapkan terima kasih kepada bobotoh melalui unggahan Instagram miliknya, Jumat (2/9/2022).

Bek jangkung tersebut mengunggah video ketika pertama kali dirinya diperkenalkan pada bobotoh tiga tahun lalu.

Ada pula kompilasi saat Nick Kuipers bermain membela Persib Bandung.

"Three years and simply one of the best period of my life.

(Tiga tahun dan secara sederhana merupakan periode terbaik dalam hidup saya)," tulis Nick Kuipers dikutip dari Instagram @kuipersnick pada Jumat (2/9/2022).