Persib Bandung Kebobolan 3 Kali di Kandang, Bobotoh Titip Pesan pada Luizinho Passos: Fokus, Stay

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih kiper Persib Bandung Luizinho Passos mendapatkan pesan dari bobotoh setelah gawangnya kebobolan tiga kali di kandang sendiri.

Sebagaimana diketahui Persib Bandung kalah saat menjamu Bali United di lanjutan pertandingan Liga 1 pekan keenam.

Pertandingan tersebut merupakan pertandingan kandang Persib yang digelar di Stadion GBLA (Gelora Bandung Lautan Api) pada Selasa (23/8/2022).

Pada pertandingan tersebut Persib Bandung kebobolan sebanyak tiga kali dengan skor 2-3.

Para bobotoh pun mulai kembali meluapkan kekecewaan di media sosial milik Persib Bandung.

Tetapi di saat yang bersamaan, bobotoh juga memberikan semangat untuk pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos.

Pelatih asal Brasil itu mengunggah foto dirinya mengenakan jersey pelatih Persib.

Pada unggahan itu, Luizinho Passos mengungkapkan ekspresi kekecewaan.

"Just a word ingratitude! You forget so fast what was done, good things can't be forgotten!

(Hanya satu kata tidak berterima kasih! Kamu lupa sangat cepat apa yang telah dilakukan, hal-hal baik tidak bisa dilupakan!)," tulis Luizinho Passos dikutip dari Instagram @luiziinhopassos_goalk pada Kamis (25/8/2022).