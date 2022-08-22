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Telepon Baby Adzam, Ekspresi Sule Sedih Tersorot, Khawatir Anak Nathalie Holscher Lupa Wajah Ayahnya

Meski tak bisa bertemu setiap hari, Sule selalu menyempatkan menelepon baby Adzam. Momen tak terduga terjadi saat ekspresi Sule sedih tersorot.

Penulis: Hilda Rubiah | Editor: Hilda Rubiah
zoom-inlihat foto Telepon Baby Adzam, Ekspresi Sule Sedih Tersorot, Khawatir Anak Nathalie Holscher Lupa Wajah Ayahnya
Tangkap Layar Kanal Youtube Sule Family
Momen Sule menelepon baby Adzam anteng bermain dan kecewa putranya tak melihat wajahnya hingga khawatir baby Adzam lupa padanya 

TRIBUNJABAR.ID - Meski tak bisa bertemu setiap hari, Sule selalu menyempatkan menghubungi baby Adzam.

Seperti baru-baru ini, Sule menelepon baby Adzam sebelum bekerja.

Namun, momen tak terduga terjadi saat ekspresi Sule sedih tersorot.

Momen Sule menelepon baby Adzam ini terlihat dalam video terbaru di Sule Family, Senin (22/8/2022).

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Sule membagikan video saat dirinya melepas kerinduan pada baby Adzam lewat video call.

Awalnya Sule terlihat bersemangat menelepon anak bungsunya tersebut.

Ternyata saat ditelepon baby Adzam ceria sedang anteng bermain.

Baby Adzam pun sekilas melihat wajah Sule dan melempar senyuman manisnya.

“Adzam, Adzam, bak,” ujar Sule menyapa baby Adzam.

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Sumber: Tribun Jabar
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