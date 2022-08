Raffi Ahmad Pamer Jago Main Tenis, Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora Sebal: Hayang Nyembur Da

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Raffi Ahmad pamer jago main tenis, begini tanggapan Aurel Hermansyah dan Lesti Kejora.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja menggelar pesta ulang tahun anak sulungnya, Rafathar Malik Ahmad.

Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad langsung mendatangkan Michael Owen.

Pesta ulang Rafathar pun berlangsung begitu meriah.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun turut mengundang rekan-rekan artisnya.

Setelah pesta selesai, Raffi Ahmad pun berbaur dan berbincang dengan rekan artisnya.

Ia berbincang dengan sejumlah artis cantik seperti Aurel Hermansyah, Lesti Kejora, Ashanty, Shireen Sungkar hingga Paula Verhoeven.

Raffi Ahmad bercerita tentang dirinya yang sudah jago bermain tenis meja.

"Gue mah udah is the best, udah juara, udah champion, gak bisa dilawan permainan tenisnya," kata Raffi Ahmad dikutip dari kanal YouTube AH, Senin (22/8/2022).

Mendengar jawaban dari ayah Rafathar tersebut, Aurel Hermansyan dan Lesti Kejora tampak kesal.