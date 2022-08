KEREN! Legenda Liverpool Ini Diundang Raffi Ahmad ke Andara, Akan Rayakan Ulang Tahun Rafathar

TRIBUNJABAR.ID - Mantan pemain sekaligus legenda Liverpool FC, Michael Owen akan berkunjung ke kediaman Raffi Ahmad di Andara untuk rayakan ulang tahun Rafathar.

Koneksi Raffi Ahmad bisa dibilang bukan main-main.

Setelah mendatangkan Ronaldinho beberapa waktu lalu dalam peluncuran jersey baru RANS Nusantara FC, Raffi Ahmad kini mengundang lagi legenda sepak bola asal Inggris.

Suami Nagita Slavina itu mengundang mantan pemain Liverpool, Michael Owen ke Andara.

Bagi para pecinta sepak bola tentu sudah tidak asing lagi dengan nama legenda tersebut.

Baru-baru ini Michael Owen mengucapkan selamat untuk Rafathar yang berulang tahun ke-7.

Momen tersebut diabadikan Raffi Ahmad melalui unggahan Instagram miliknya, Jumat (19/8/2022).

"Legend lagi nihhh bosss !!! Amazingg !! Thanks so much my bro my legend @themichaelowen !! TOP!!! Rafathar fullll senyummm," tulis Raffi Ahmad, dikutip dari Instagram @raffinagita1717.

Pada video tersebut, Micahel Owen secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun untuk putra sulung Raffi Ahmad itu.

"Halo penggemar kecilku, selamat ulang tahun. Aku akan datang ke Indonesia, dan aku akan bertemu denganmu segera," ucap Michael Owen.