Harga Berbagai Cabai di Ciamis Makin Turun, Cengek Domba Rp 45.000 per Kg, yang Lainnya Terjangkau

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS - Memasuki awal bulan Agustus ini harga berbagai jenis cabai di tingkat petani di sentra sayur mayur kawasan agropolitan Sukamantri Ciamis makin turun.

Seperti harga cabai rawit merah (cengek domba) yang sempat pedas menyengat, menjelang akhir Juli lalu (24/7) sudah turun dari Rp 60.000 per kg ke angka Rp 55.000 per kg di tingkat petani. Dan memasuki awal Agustus ini (5/8) sudah turun ke angka Rp 45.000 per kg.

“Hari ini harga cabai rawit merah (cengek domba) di tingkat petani sudah turun ke angka Rp 45.000 per kg,” ujar Pipin Arif Apilin, petani cabai yang juga Ketua Gapoktan “Karangsari” Desa Cibeureum Sukamantri Ciamis kepada Tribun Jumat (5/8).

Tidak hanya cabai rawit merah (cengek domba) yang turun harga, berbagai jenis cabai lainnya juga turun harga memasuki awal Agustus ini.

Harga cabai merah keriting per Jumat (5/8) sudah turun ke angka Rp 50.000 per kg di tingkat petani. Berikut cabai merah besar TW Rp 55.000 per kg, dan cabai ijo (cabai muda) Rp 20.000 per kg.

Bergerak turunnya harga berbagai jenis cabai di tingkat petani menurut Pipin karena kebun cabai di berbagai sentra mayur terutama di Jateng dan Jatim sudah mulai panen. Sehingga pasokan cabai ke pasar-pasar induk dan pasar eceran mulai meningkat.

“Di Sukamantri sendiri baru sekitar 5 hektare kebun cabai yang sudah mulai di panen,” katanya.

Dan beberapa minggu ke depan luas areal kebun cabai yang memasuki masa panen. Dengan sendirinya pasokan cabai ke pasar akan bertambah.

Di tingkat pasar eceran seperti di Pasar Manis Ciamis harga cabai juga makin turun menyusul bertambahnya pasokan cabai dari petani.

Awal Agustus ini harga cabai rawit merah (cengek domba) di Pasar Manis Ciamis sudah turun ke kisaran angka Rp 80.000-Rp 90.000 per kg.

“Sedangkan cabai merah keriting sudah turun ke angka Rp 90.000 per kg, cabai merah lokal tanjung Rp 80.000 per kg. Berikut cabai rawit ijo (cengek tahu) Rp 70.000 per kg dan cabai ijo (cabai muda) Rp 50.000 per kg,” ujar Henhen , pedagang sayur mayur di Blok A Pasar Manis Ciamis.

Bergerak turunnya harga berbagai jenis cabai di tingkat eceran tersebut menurut Henhen terutama akibat meningkatnya pasokan cabai ke pasar-pasar dari tingkat petani.

“Harga cabai memang sudah terus bergerak turun. Tapi di awal Agustus ini harga cabai masih tinggi,” katanya. (*)