Lirik Lagu August Taylor Swift & Terjemahan, Bermakna Patah Hati, Bisa Jadi Caption Sambut Agustus

TRIBUNJABAR.ID - Ingin membuat caption atau status menyambut bulan Agustus? Bisa pakai lirik lagu August dari Taylor Swift dan terjemahan Bahasa Indonesia-nya berikut ini.

Lagu August merupakan track kedelapan dari album Folklore (2020) milik Taylor Swift.

Bertepatan dengan bulan Agustus sekarang, lagu August bisa dijadikan referensi kamu jika ingin membuat status menyambut bulan kedelapan ini.

Makna dari lagu August sendiri menceritakan tentang cinta segitiga yang pernah dialami Taylor Swift ketika musim panas.

Seperti diketahui di negara-negara barat Bulan Agustus memang waktunya musim panas.

Berikut adalah lirik lagu August dari Taylor Swift:

Salt air

And the rust on your door

I never needed anything more

Whispers

Of "Are you sure?"

"Never have I ever before"

But I can see us

Lost in the memory

August slipped away into a moment in time

'Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away

Like a bottle of wine

'Cause you were never mine

Your back

Beneath the sun

Wishing I could write my name on it

Will you call when you're back at school?

I remember thinking I had you

But I can see us

Lost in the memory

August slipped away into a moment in time

'Cause it was never mine

And I can see us twisted in bedsheets

August sipped away

Like a bottle of wine

'Cause you were never mine