BERITA Persib Siang, Persib Skuad Elit tapi Taktik Pabeulit, Apa Kata Robert Alberts?

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berikut Berita Persib Siang Ini. Hasil minor Persib Bandung di dua laga awal Liga 1 2022/2023 membuat bobotoh meradang.

Persib Bandung menahan Bhayangkara FC 2-2 dan tumbang 3-1 di kandang sendiri saat menjamu Madura United.

Hasil satu imbang dan satu kalah di dua pertandingan itu memang membuat Persib Bandung terancam masuk zona degradasi.

Ketika kalah dari Madura United di pertandingan kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (30/7/2022), bobotoh di stadion bahkan sampai mengejek Persib butut.

Di media sosial, desakan agar Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts mundur juga menggema.

Bobotoh bahkan langsung menyuarakan tagar #ReneOut, seruan yang meneriakkan desakan agar pelatih Robert Rene Alberts mundur dari posisi sebagai pelatih Persib.

Tagar #ReneOut sempat menghiasi daftar trending twitter pada Sabtu seusai kekalahan Persib dari Madura United.

"you know what to do, (at)persib? kick out RRA from our club! #ReneOut," tulis seorang bobotoh di twitter.

"@persib Butut #ReneOut," kata bobotoh lainnya.

Baca juga: Daftar Pelatih Persib Bandung yang Mundur dari Kursi Panas, Ada Bebarapa Pelatih Asing

Baca juga: SUDAH TEPATKAH Desakan Mundur untuk Pelatih Persib Bandung Robert Alberts? Sudah Banyak Contoh

"Persib skuad elit, taktik Pabeulit #ReneOut," kicau seorang pengguna twitter.