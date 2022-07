Chord Lagu Manuk Dadali, Lagu Sunda Populer, Lengkap Ada Liriknya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Manuk Dadali.

Lagu Manuk Dadali mungkin sudah tak asing lagi di telinga.

Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta pada tahun 1960.

Hingga kini, lagu Manuk Dadali masih menjadi lagu Sunda populer.

Chord lagu Manuk Dadali

[Verse]

C

Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang

C F

Meberkeun janjangna bangun taya karingrang

F

Kukuna ranggaos reujeung pamatukna ngeluk

G C

Ngepak mega bari hiberna tarik nyuruwuk

C

Saha anu bisa nyusul kana tandangna

C F

Gadang jeung partentang taya bandingan nana

F

Dipikagimir dipikaserab ku sasama

G C

Taya karempan ka sieun leber wawanenana

[Chorus]

F

Manuk dadali manuk panggagahna

C

Perlambang sakti Indonesia jaya

F

Manuk dadali pang kakoncarana

G C

Resep ngahiji rukun sakabehna

(Sama dengan (#))

Hirup sauyunan tara pahirihiri

Silih pikanyaah teu inggis bela pati

Manuk dadali gadung siloka sinatria

Keur sukmana bangsa di nagara Indonesia

[Chorus]

F

Manuk dadali manuk panggagahna

C

Perlambang sakti Indonesia jaya

F

Manuk dadali pang kakoncarana

G C

Resep ngahiji rukun sakabehna

