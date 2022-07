Chord Lagu Daun Puspa - Cicih Cangkurileng, Lengkap Dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Daun Puspa.

Lagu Daun Puspa dinyanyikan oleh Cicih Cangkurileng atau Cicih Rukesih.

Lagu-lagunya banyak yang menjadi lagu Sunda Populer.

Chord lagu Daun Puspa

Intro : C F G (2x) C

C# F G C F G

C

Di sawang ti kaanggangan

C

Daun puspa sae pisan

C F

Daun mangrupa hiasan

G E C

Pantes ayana di taman

C

Daun puspa anu endah

C# C

Mangrupa hiji kenangan

C G Fm

Waktu pasini duaan

G C

Maneh na milu nyarengan

C F

Di di di di di di samberan

G C

Ku ku ku ku ku ku ruruk

C Fm

Di di di di di di helaran

G C

Ku ku ku ku ku ku bangbara

C Cm

La la la la la

G G#

La la la la la

C F

La la la la la

G C

La la la la la

C

Di sawang ti kaanggangan

C

Daun puspa sae pisan

C F

Daun mangrupa hiasan

G E C

Pantes ayana di taman