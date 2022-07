Persib Bandung Gagal Raih Poin Penuh, David da Silva Janjikan Ini untuk Bobotoh: Mari Jalan Bersama

TRIBUNJABAR.ID - Striker Persib Bandung asal Brasil, David da Silva, janjikan hal ini pada bobotoh setelah gagal meraih poin penuh pada pertandingan perdana Liga 1 musim 2022/2023.

Tim Persib Bandung harus puas berbagi angka dengan Bhayangkara FC ketika melakoni laga perdana Liga 2 di Stadion Wibawa Mukti, Minggu (24/7/2022) malam.

Meski menargetkan poin penuh, Persib Bandung ditahan imbang dengan skor 2-2.

Tentu saja kekecewaan dirasakan oleh para bobotoh maupun pemain Persib itu sendiri.

Meski demikian, David da Silva menuturkan bahwa pertandingan tersebut sudah dipersiapkan sebegitu matangnya.

Hal itu disampaikan pemain bernomor punggung 19 itu di Instagram miliknya, Senin (25/7/2022).

"We started our journey in @liga1match Working hard, focus and consistency has to be together every single day to archive our target.

(Kita memulai perjalanan di Liga 1. Kerja keras, fokus, dan konsistensi harus selalu bersama setiap hari untuk meraih target kami)," tulis David da Silva dikutip dari Instagram @davidasilva14.

Selain itu, David da Silva juga berterima kasih kepada para bobotoh yang tetap mendukung Persib Bandung meski gagal meraih poin penuh di laga perdana.

"Thank you BOBOTOH to support us every minute. (Terima kasih bobotoh untuk mendukung kami setiap menit)," kata David da Silva.