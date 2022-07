Chord Lagu Halangan Diri - Darso, Lagu Sunda Populer Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Halangan Diri.

Lagu Halangan Diri dinyanyikan oleh Darso. Lagu-lagunya kini banyak yang menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Halangan Diri - Darso

intro : Am F G Am ( 2x )

Am F G Am

na kunaon sagala rupa ngan aral gagal jeung gagal

F Dm B E

soal cinta jeung usaha kandas pamaksadan

Am F

kamudahan bet ngabalieur

G Am F Dm

kalapangan naronggongan paruntungan lumpat ngajauhan

E Am

naha naha kunaon

Am F G Am

Am F Dm E

reff :

Am G

boa - boa halangan diri

F Am

nu mangrupi dosa - dosa

Am G

kajongjonan kangeunahan

F E

ngumbar - ngumbar larangan . .

Am G

boa - boa halangan diri

F Am

nu mangrupi dosa - dosa

Am G

nnu ngajajar meni panjang

F Am

sapanjang jalan kareta

G F

aduh gusti aduh gusti

G Am

kumaha ngentengeunana

G F

aduh gusti aduh gusti

G Am

kumaha ngabebaskeuna

Am F

panon cireumbay mapay - mapay pipi

G Am F Dm

ragragan kana sajadah nginget - nginget laku lampah

B E

ninggang salah jeung salah

Am F G Am

hate anu merih hate nu ngajerit kabeulit ku dosa - dosa

F Dm

biwir nu ngageter ngedalkeun rasa jiwa

E Am

ampun ampun duh gusti . .

Am F G Am

Am F Dm E

