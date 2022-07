Chord Lagu Kabogoh Jauh - Darso, Lagu Sunda Populer, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Berikut chord dan lirik lagu Kabogoh Jauh.

Lagu Kabogoh Jauh dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat Darso.

Karya milik Darso begitu banyak dikenal hingga menjadi lagu Sunda populer.

Chord lagu Kabogoh Jauh

Am

Boga kabogoh jauh

Dm E

Mentas laut leuweung gunung

Dm C

Tapi apel teu bingung

F Am

Cukup hallo na telepon

Am

Kuring di pulau jawa

Dm E

Manehna pulau sumatera

Dm C

Lamun malam mingguan

F Am

Mojok via SMS-an

Reff :

Am

Jelema palinter

Am Dm

Dunya beuki maju

G

Najan urang pajauh

F Am

Bisa ngobrol unggal waktu

Am Dm

Tiap SMS-an atawa nelepon

G

Teu jadi pikiran

F Am

Kajeun pulsa kabobolan

E F Am

Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna

Baca juga: Chord Lagu Sakur Ngimpi, Dinyanyikan Oleh Darso: Kahayang mah Ieu Teh Sakur Ngimpi