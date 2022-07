Berani Tampil Beda, Flash Coffee Hadir di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Flash Coffee, jaringan kedai kopi berbasis teknologi yang sedang tumbuh pesat di Indonesia, kini hadir di Kota Kembang. Setelah membuka 80 lebih outlet dan menyajikan satu juta lebih minuman di wilayah Jabodetabek, Flash Coffee melebarkan sayapnya ke Bandung.

Bandung adalah kota pertama di luar Jabodetabek yang menjadi tujuan ekspansi nusantara kedai kopi yang identik dengan warna kuning ini.

Tak tanggung-tanggung, Flash Coffee akan langsung membuka enam kedai dalam kurun sebulan.

Kedai pertama resmi dibuka hari ini mal Braga City Walk.

Kedai kedua juga sudah beroperasi di kecamatan Buah Batu.

Secara bertahap dalam tiga pekan ke depan kami juga akan membuka kedai-kedai di Jalan Gatot Subroto, Jalan Riau, kecamatan Taman Kopo Indah dan JalanSurya Sumantri.



“Bandung menjadi kota pilihan pertama yang ada di pikiran kami saat merencanakan ekspansi ke luar Jabodetabek. Suasana kreatif yang terdapat di berbagai sudut Kota Kembang, sangat cocok dengan semangat Flash Coffee untuk dare to be different atau berani tampil beda. Respon luar biasa terhadap kedua kedai yang sudah beroperasi di Bandung selama sepekan terakhir membuat kami optimis Flash Coffee bakal tumbuh pesat di Bandung,” kata Managing Director Flash Coffee Indonesia, Maxime Chaury.

Menurutnya, Flash Coffe menyediakan kopi premium asli Indonesia dengan harga terjangkau, serta branding yang sudah terbukti memikat perhatian kalangan Generasi Z dan milenial.

"Flash Coffee siap menjadi bagian dari denyut kreatif Bandung," katanya.

Tersebarnya kedai Flash Coffee di titik-titik strategis di Bandung akan memudahkan para penikmat kopi dalam memesan minuman.