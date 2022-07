Yamaha Ajak Konsumen dan Komunitas Ambil Bagian di Event bLU cRU, Tambah Pengalaman Berharga

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Aktivitas Yamaha bLU cRU telah menjadi acara yang dinanti-nantikan oleh konsumen

maupun komunitas. Agenda menarik yang disajikan membuat mereka ingin menjadi bagian dari keseruan kegiatan bLU cRU yang memberikan banyak manfaat.

Para peserta merasakan Enjoy, Skill Up dan Connect saat mengikuti event bLU cRU yang memberikan kesan tak terlupakan.

Mereka dapat Enjoy keseluruhan kegiatan, lalu sebagai ajang memperoleh Skill Up berkendara dari tim Yamaha Riding Academy

(YRA) dan dapat Connect mempererat hubungan yang kuat dengan sesama pengendara motor Yamaha lainnya.

Salah satu event bLU cRU yang kerap diadakan adalah terkait riding experience motor All New R15 Connected Series dan WR 155 R

yang diberikan kepada konsumen dan komunitas.

Seperti yang diadakan pada pekan ini yaitu bLU cRU riding experience, Kamis 14 Juli 2022 menggunakan All New R15 Connected Series di Sentul International Circuit dan bLU cRU Community Fun Riding Experience menjajal WR 155 R di area Hambalang, Bogor, Sabtu 16 Juli 2022.

bLU cRU riding experience yang digelar Yamaha (dok yamaha)

Yamaha mengajak konsumen dan komunitas yang merupakan bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans untuk ambil bagian mendapatkan pengetahuan teknik yang tepat menggunakan All New R15 Connected Series dan praktek berkendara di sirkuit.

Sedangkan teori juga diberikan untuk menjajal WR 155 R di trek off road bervariasi yang dijumpai di rute perjalanan.

Sudrajat Jonathans, Chief Yamaha DDS Bogor mengatakan, berbagai event bLU cRU rutin diadakan, dan telah mengundang minat tinggi dari bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans.

Dicontohkan, mereka yang ingin merasakan kesenangan berkendara menggunakan motor All New R15 Connected Series di sirkuit atau WR 155 R di jalur off road.

Menurutnya, wadah ini memberikan mereka tambahan ilmu teknik berkendara yang benar dan langsung diterapkan saat riding motor.