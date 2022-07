Harga Cabai dan Bawang Merah di Pasar Manis Ciamis Mulai Turun, Ini Harganya

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Harga cabai merah lokal tanjung yang sehari pascaIduladha, Senin (11/7/2022) di Pasar Manis Ciamis sempat naik ke angka Rp 150.000 per kg, dalam tiga hari terakhir sudah turun ke angka Rp 100.000 per kg.

Dalam kurun waktu yang sama harga cabai merah keriting turun dari Rp 120.000 per kg jadi Rp 100.000 per kg, cabai besar TW turun dari Rp 80.000 per kg jadi Rp 60.000 per kg.

Sementara cabai rawit merah (cengek domba) turun dari Rp 120.000 per kg jadi Rp 100.000 per kg dan cabai rawit ijo (cengek ijo atau cengek tahu) turun dari Rp 100.000 per kg jadi Rp 70.000 per kg.

“Dalam tiga hari ini memang ada penurunan harga semua jenis cabai. Turunnya belum drastis, harga cabai masih stabil mahal. Seperti harga cabai merah lokal jadi Rp 100.000 per kg,” ujar Henhen, pedagang sayur mayur di Blok A Pasar Manis Ciamis kepada Tribun Rabu (20/7/2022).

Sementara harga cabai merah keriting 3 hari ini sudah turun jadi Rp 100.000 per kg, cabai besar TW Rp 60.000 per kg, cengek domba Rp 100.000 per kg, dan cengek ijo Rp 70.000 per kg.

“Bawang merah juga turun jadi Rp 65.000 per kg. Sebelumnya sempat Rp 80.000 per kg,” katanya.

Turunnya harga berbagai jenis cabai tersebut menurut Henhen terutama akibat berkurangnya permintaan.

Waktu Iduladha, katanya, permintaan berbagai jenis bumbu dapur terutama cabai naik tajam.

Umumnya untuk memasak daging kurban. Ketika permintaan meningkat tajam, pasokan cabai dari petani berkurang drastis menyusul anjloknya hasil panen cabai akibat serangan hama dan penyakit akibat cuaca.

Sepuluh hari pasca Iduladha ini permintaan cabai jauh berkurang. Sementara pasokan mulai bertambah.