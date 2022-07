Gemasnya Rayyanza Disuapi Nagita Slavina, Susah Telan Makanan, Gigi Ingin Naikkan Berat Badan Cipung

TRIBUNJABAR.ID - Inilah gemasnya Rayyanza ketika Nagita Slavina berusaha menyuapi untuk menaikkan berat badan sang putra.

Ada-ada saja tingkah Rayyanza alias Cipung yang membuat orang di sekitarnya gemas.

Kali ini, Nagita Slavina berusaha untuk menyuapi Cipung karena ingin menaikkan berat badan putranya.

Nagita menyuapi Rayyanza sendiri karena diketahui suster yang biasa mengasuh Cipung sedang pulang kampung.

Momen itu terekam dalam unggahan kanal YouTube Rans Entertainment, Minggu (17/7/2022).

Karenanya, istri Raffi Ahmad harus mengasuh Rayyanza sendirian tanpa bantuan pengasuhnya.

"Sus pulang kampung, jadi ceritanya hari ini adalah a day in my life without sus," kata Nagita Slavina dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment.

Pada waktu makan Rayyanza, Nagita Slavina pun menyiapkan makanan untuk sang putra.

Menu makanan Cipung saat itu adalah bubur yang dicampur dengan pisang.

"Bubur aja biar padet gitu karena ditambahin buah," ujar Nagita Slavina.