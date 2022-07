Rebut Perhatian Penonton, Berikut Fakta Menarik Serial Ms Marvel, Ada Kejutan Spesial dan Aksi Seru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Episode terakhir dari serial Marvel Studios’ berhasil merebut perhatian penggemar film.

Banyak penonton yang akhirnya setuju untuk menobatkan “Ms Marvel” sebagai salah satu serial Marvel Studios terbaik.

Tidak hanya karena penutup yang penuh aksi seru dan kejutan spesial, ada banyak elemen menarik dari serial ini yang membuatnya cocok untuk masuk dalam daftar tontonan.

Berikut beberapa fakta menarik dari serial “Ms Marvel”:

1. Kemunculan Karakter She-Hulk saat AvengerCon

Sudah bukan rahasia kalau MCU seringkali mempromosikan project film terbarunya yang masih belum dirilis.

Termasuk dalam serial “Ms. Marvel”, yang melakukan sedikit promosi series “She-Hulk” dengan memunculkan karakter She-Hulk dalam episode 1 “Ms. Marvel”.

She-Hulk dimunculkan ketika orang tua Kamala menyarankan agar dia pergi ke AvengerCon dengan ayahnya dan mereka berdua berpakaian seperti Hulk.

