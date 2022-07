Lanjutkan Transformasi Digital, Bank Mandiri Implementasi Smart Branch

livin by mandiri

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah meluncurkan Financial Super App Livin’ by Mandiri dan KOPRA by Mandiri sebagai bagian dari akselerasi transformasi digital pada HUT Bank Mandiri ke-23 di 2 Oktober 2021 lalu, Bank Mandiri kembali melanjutkan transformasi digital dengan mendorong implementasi Mandiri Smart Branch yang mampu memproses beragam kebutuhan finansial nasabah di cabang menjadi lebih cepat, praktis dan andal.

Inovasi Smart Branch ini memiliki konsep layanan berorientasi pada nasabah atau customer centrik.

Dengan demikian, nasabah yang datang akan langsung dilayani oleh customer service (CS) untuk memandu kebutuhan finansial di cabang.

Regional CEO Bank Mandiri Region VI / Jawa 1, M. Wisnu Trihanggodo menjelaskan, langkah transformasi digital ini juga menjadi bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di Tanah Air.

Untuk itu, Mandiri Smart Branch akan hadir dalam tiga tipe kantor cabang, antara lain Digital Box, Hybrid Branch dan Upgrade Branch.

“Ketiga tipe ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh karakter nasabah maupun masyarakat yang masih membutuhkan layanan perbankan di cabang maupun edukasi finansial dengan lebih leluasa,” katanya belum lama ini.

Nantinya, lanjut Wisnu Digital Box akan hadir untuk nasabah yang membutuhkan layanan perbankan secara cepat dan praktis serta ditempatkan di pusat aktivitas masyarakat.

Smart Branch tipe ini akan dibekali dengan self-service machine seperti ATM Setor Tarik dan Customer Service Machine (CSM), serta Video Conference Box yang dapat memungkinkan nasabah berinteraksi secara daring dengan staf Bank Mandiri.

Adapun, tipe Hybrid Branch dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan layanan perbankan secara kompleks, namun terdigitalisasi. Hybrid Branch hadir dengan kelengkapan digital seperti ATM Setor Tarik, CSM dan Video Conference Box, serta General Banker yang selalu siap memberikan solusi produk-produk finansial, edukasi digital banking maupun layanan transaksional perbankan lainnya.

Tipe ketiga, Upgrade Branch hadir bagi nasabah yang membutuhkan layanan perbankan, namun masih belum siap dengan perubahan digitalisasi. Upgrade Branch memiliki zona-zona khusus layanan digital yang berdampingan dengan zona layanan konvensional, sehingga nasabah dapat mencoba bertransaksi di zona digital untuk mulai membiasakan diri dengan pengalaman perbankan yang baru.

