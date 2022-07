TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA- Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-532 Majalengka, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengadakan pawai Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan.

Acara itu berlangsung pada Minggu (26/06/2022) yang dipusatkan di Jalan KH Abdul Halim komplek GGM Majalengka.

Pawai Kirab Budaya yang dibuka langsung oleh Bupati Majalengka DR.H. Karna Sobahi, M. MPd diikuti dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pemerintahan di 26 kecamatan dan BUMD yang ada di Kabupaten Majalengka.

Peringati Hari Jadi, Kirab Budaya Hibur Ribuan Masyarakat Majalengka ()

Berbagai miniatur pembangunan Majalengka dan komunitas seni ditampilkan oleh peserta. Salah satunya, pegiat seni rupa Perupa Majalengka (Peka).



Di momen yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-532 Majalengka itu, Peka menampilkan kreativitas dan hasil karya dari para anggotanya.

"Beberapa hasil karya dari kreativitas anggota Peka yang di tampilkan dalam karnaval ini di antaranya body painting, lukisan lima dimensi dan batik natural asli buatan tangan anak daerah," jelas Ketua Peka, Ade Realism.

Untuk body painting sendiri, ia implementasikan menggunakan cat khusus yang bersifat temporer, atau hanya bertahan selama beberapa jam pada media tubuh rekannya menjadi sosok manusia batu bernama The Think. Salah satu tokoh dalam film Fantastic Four.

Kemudian lukisan berdimensi hidup yang digarapnya pun sangat menarik. Dibuat layaknya di atas sebuah kanvas, namun dikombinasikan dengan seni body painting. Sehingga menimbulkan efek kamuflase dan hidup.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Majalengka selaku Ketua Umum peringatan Hari Jadi Majalengka, Iding Solehudin menyampaikan, Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan ini merupakan salah satu ajang menampilkan perpaduan kebudayaan lokal.

Selain itu, sebagai momentum yang mempersatukan beragam kelompok dan komunitas pengiat seniman dan budayawan.

"Alhamdulillah kegiatan Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan tersebut berjalan sangat meriah dan disambut antusiasme masyarakat yang memadati komplek GGM," ujar Iding.